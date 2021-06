John Hassall (The Libertines) presenta su nuevo proyecto junto a la cantante danesa Annekei

Bien es cierto que la atención en The Libertines siempre ha estado centrada principalmente en Pete Doherty y Carl Barat, pero no podemos olvidar la gran aportación del bajista John Hassall al cuarteto. Ahora, junto a la cantante danesa Annekei, ha formado un nuevo dúo llamado The Orchid Room que estrena el videoclip para Be The Light hoy mismo.

Hassall ha definido esta canción como un “tema animado e inspiracional para estos tiempos. La canción es un mensaje de ánimo a todos aquellos a los que solo he podido ver en el teléfono o a través de una pantalla de ordenador estos meses. Quiero recordarles que podemos superar todas las distancias, este caos lleno de problemas emocionales que han sido causados por la pandemia siempre y cuando seamos capaces de mantenernos juntos y apoyarnos“.

Como curiosidad, Annekei y John Hassall se conocieron en su grupo budista en Aarhus, Dinamarca, donde el músico inglés lleva viviendo por más de una década. Os dejamos con este nuevo tema a continuación: