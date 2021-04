John Hopkins anuncia su nuevo EP con una versión del “Wintergreen” de los hermanos Eno

Tras el reciente lanzamiento de su versión de Dawn Chorus, Jon Hopkins comparte la noticia de su nuevo EP Piano Versions, que se lanzará en digital el 16 de abril de 2021, con lanzamiento en físico el 2 de julio de 2021.

Presentado como el disco hermano de Asleep Versions de 2014 , Piano Versions es una colección de versiones de piano ambiental. Las canciones del EP, originalmente de Roger & Brian Eno, Thom Yorke, Luke Abbott y James Yorkston, se presentan en un contexto completamente nuevo a su forma inicial. En estas versiones, Hopkins utilizó su piano vertical como pieza central del EP, mientras grababa los elementos ambientales que lo rodeaban.

Originalmente compuesta por Roger y Brian Eno, Wintergreen es la canción principal del EP y ya está disponible para escuchar.

Con respecto a esta nueva obra, Hopkins ha afirmado que “Piano Versions son cuatro versiones de piano minimalistas y ambientales de canciones que he amado durante mucho tiempo pero que provienen de lugares muy diferentes. Me parece que la melodía es universal y con las que realmente conecto brillan sin importar el género o el contexto, ya sea de techno, folk o lo que sea. Me encantó la simplicidad de que mi viejo piano vertical fuera el centro de todo un disco por primera vez. Pero la importancia de dejar que el mundo exterior entre en las grabaciones está tan presente para mí como siempre, por lo que hay capas de ruido incidental, canto de pájaros, el sonido de alguien lavando en la cocina del estudio; lo que sea que esté sucediendo fuera de mi habitación está incluido e incluso acentuado. Quiero que la gente no solo escuche las grabaciones, sino que sienta cómo se siente estar allí y hacerlas. Fue una experiencia profunda“.

Escúchalo a continuación: