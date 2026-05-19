El 8 de diciembre de 1980, pocas horas antes de ser asesinado a la puerta del Dakota en Nueva York, John Lennon concedió una entrevista de radio. Lo hizo para presentar Double Fantasy, su nuevo álbum junto a Yoko Ono, y lo hizo con una franqueza que hoy resulta casi insoportable de escuchar. Esa grabación de audio (captado por un equipo de la emisora californiana KFRC compuesto por Dave Sholin, Ron Hummel y Laurie Kaye) es ahora el corazón de John Lennon: The Last Interview, el documental que Steven Soderbergh ha presentado en el Festival de Cannes 2026 dentro de la sección Special Screenings. Un film de 97 minutos construido sobre la voz de un hombre que hablaba del futuro sin saber que no iba a existir.

Double Fantasy y el hombre que por fin tenía todo lo que quería

La entrevista dura casi dos horas y se extiende en todas las direcciones posibles. Lennon habla de paternidad, de política, de los peligros de la publicidad televisiva, del rock and roll de los cincuenta y de lo que significa colaborar con tu mejor amigo. Habla de Yoko Ono con una admiración que no intenta disimular. Habla de Sean, su hijo, y de los cinco años anteriores en que había preferido ser padre a tiempo completo antes que músico. Y habla de Double Fantasy —publicado en noviembre de 1980— como el comienzo de un segundo aire creativo, no como un capítulo cerrado.

Lo que Soderbergh captura, y lo que hace que el documental funcione más allá del morbo del contexto, es la imagen de un artista que había encontrado la calma. El Lennon incómodo consigo mismo, que arrastraba culpa y contradicciones, parece haber llegado a algún tipo de paz ganada a pulso. En la entrevista reconoce sus errores —incluido el famoso lost weekend que lo alejó de Yoko a principios de los setenta—, habla de su relación con Paul McCartney con cariño sin nostalgia paralizante, y describe Double Fantasy no como una vuelta al ruedo sino como el primer paso de algo más largo. «Trabajar con tu mejor amigo es una alegría», dice en un momento. Y lo dice de Yoko, pero también podría estar hablando de McCartney.

El álbum —producido por Jack Douglas y grabado en los Hit Factory de Nueva York— mezcla canciones suyas con canciones de Ono en rigurosa alternancia. Lennon pone el optimismo pop de «(Just Like) Starting Over» y la introspección de «Watching the Wheels»; Yoko responde con una energía new wave que, retrospectivamente, suena como la parte más avanzada del disco. Es un documento sobre una pareja que se ha reencuentrado consigo misma. Y Lennon lo sabía.

Soderbergh, la IA y la pregunta que nadie quiere responder del todo

El reto formal era evidente: ¿cómo conviertes una grabación de audio en una película? Soderbergh lo resuelve con un profuso archivo fotográfico y audiovisual, con los testimonios en cámara de Sholin, Hummel y Kaye —hoy setentañeros, todavía con el asombro intacto— y con un recurso que ha generado el debate más encendido de su pase en Cannes: imágenes generadas con inteligencia artificial de Meta, presentes en aproximadamente el 10% del metraje.

El propio Soderbergh ha sido el primero en ponerlo encima de la mesa, defendiendo la transparencia como único criterio ético irrenunciable. Las imágenes de IA no recrean a Lennon ni le ponen palabras en la boca —esa línea no se cruza—, sino que ilustran sus reflexiones más abstractas: una pareja abrazada, Napoleón caminando entre soldados, fragmentos oníricos. La crítica se ha dividido de forma casi quirúrgica. The Playlist le otorga una A- y lo llama «absorbente y conmovedor». IndieWire califica las imágenes de IA de «espantosamente feas» y cuestiona la necesidad del proyecto. The Hollywood Reporter y Time se sitúan en un término medio: reconocen el poder del material original y lamentan que el gimmick tecnológico distraiga de él. Es un debate legítimo. Pero también, y esto es relevante, es exactamente el debate que Soderbergh quería provocar.

Lo que ocurrió aquella noche y sus consecuencias hoy en día

Horas después de que el equipo de la KFRC recogiera sus micrófonos y abandonara el Dakota, Lennon volvió a salir del edificio. Eran las 22:50 cuando Mark David Chapman le disparó cinco veces en la espalda. Lennon fue trasladado al hospital Roosevelt, donde fue declarado muerto. Tenía 40 años y llevaba, literalmente, horas hablando de sus planes.

Chapman fue detenido en el acto. En 1981 fue sentenciado a entre 20 años y cadena perpetua. Desde el año 2000, cuando se hizo elegible para la libertad condicional, ha comparecido ante la junta de libertad condicional en 14 ocasiones. Las 14 han acabado con la misma respuesta. Como ya informamos en CrazyMinds, su última denegación fue en agosto de 2025. Chapman, que tiene hoy 70 años y cumple condena en el Green Haven Correctional Facility de Nueva York, ha admitido en audiencias previas que cometió el crimen «por egoísmo y notoriedad» y ha calificado sus propios actos de «despreciables». La próxima vista está prevista para febrero de 2027. Yoko Ono ha enviado cartas a la junta en cada ocasión solicitando que permanezca encarcelado.

Hay algo perturbador en la coincidencia de fechas: que este documental llegue a Cannes mientras Chapman sigue cumpliendo íntegramente su condena o y el mundo sigue sin haber encontrado una manera satisfactoria de procesar esa pérdida. John Lennon: The Last Interview no pretende ser la última palabra sobre nada. Pero sí captura, con una claridad que duele, lo que significa escuchar a alguien planear un futuro que nunca llegó a vivir.

Voces que no se apagan: de Liverpool al Dakota

John Lennon nació en Liverpool en 1940 y fue cofundador de The Beatles junto a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Entre 1963 y 1970, el grupo redefinió la música popular de forma que todavía no ha sido del todo asimilada. Lennon fue el eje más abrasivo e intelectualmente inquieto de la banda, el que forzó los límites en discos como Revolver (1966) y The White Album (1968), y el que cerró la etapa más experimental con Abbey Road (1969). Tras la disolución del grupo inició una carrera en solitario marcada por el activismo político y canciones como «Imagine» (1971), convertida en himno involuntario de varias generaciones. Su vida privada —la relación con Yoko Ono, el lost weekend, los años como house husband criando a Sean en el Dakota— fue tan debatida como su música.

Su regreso con Double Fantasy en 1980 era la confirmación de que Lennon no solo no había perdido el pulso, sino que había encontrado algo más valioso: perspectiva. El documental de Soderbergh llega cuatro décadas después para recordarnos que esa fuerza política y emocional no ha envejecido. Lo que sí ha cambiado es lo que sabemos ahora que no sabíamos entonces: que aquella entrevista era una despedida que nadie tuvo tiempo de hacer.

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