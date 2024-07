Fallece John Mayall, pionero del blues británico, a los 90 años

John Mayall, el influyente músico británico conocido como el «Padrino del Blues Británico», falleció a los 90 años en su hogar en California el 22 de julio de 2024. Su familia anunció la noticia en Facebook, destacando su legado como educador, inspirador y entretenedor.

Mayall, nacido en Estados Unidos, se trasladó a Londres en los años 60 y fundó la banda Blues Breakers en 1963. Esta banda se convirtió en una plataforma para talentos emergentes, incluyendo a figuras de posterior relevancia como Eric Clapton, Peter Green, Jack Bruce, John McVie, Mick Fleetwood y Mick Taylor.

A lo largo de su dilatada carrera, John Mayall experimentó con elementos de jazz, funk y rock, colaborando con artistas como Paul Butterfield, Patti Smith, Larry Taylor y Harvey Mandel. En 2005, fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) y estaba previsto que fuese incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en octubre de este mismo año. Mayall lanzó más de 30 álbumes, siendo The Sun Is Shining Down de 2022 su última grabación. Tras su fallecimiento, músicos como Walter Trout han rendido homenaje a su mentor y amigo, destacando su impacto duradero en la música blues y rock.

Descanse en paz.