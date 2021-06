John Mayer publica “Last Train Home”, nuevo adelanto de su octavo disco “Sob Rock”

John Mayer está de vuelta con un nuevo single titulado Last Train Home. La canción en sí misma destaca como un clásico de Mayer con un riff de guitarra inolvidable, un giro de piano y una letra citable. Por no mencionar que Maren Morris hace un cameo en la pista y en el vídeo musical, mientras que tanto el percusionista Lenny Castro (Toto) como el teclista Greg Phillinganes (Stevie Wonder, Eric Clapton, Michael Jackson, Toto) participan en la melodía.

El artista, guitarrista y productor ganador del premio GRAMMY presentará su octavo álbum de estudio, Sob Rock, el próximo 16 de julio de 2021. Producido por John Mayer y Don Was, y grabado en los estudios Henson de Los Ángeles, el álbum marca el primer lanzamiento en solitario de Mayer desde su exitoso álbum de 2017, The Search for Everything.

A finales de marzo, se dirigió a TikTok para tocar algunos compases de Last Train Home en directo, y generó 1,4 millones de visitas en el proceso. Sin previo aviso, los anuncios de Sob Rock aparecieron en los metros de las costas de Nueva York y Los Ángeles antes de que las vallas publicitarias se apoderaran de Los Ángeles el mes pasado. Sob Rock inicia un nuevo capítulo para John Mayer y la música pop.

No hay nadie como John Mayer. Se ha convertido en un artista ganador del premio GRAMMY en un célebre compositor y en un guitarrista icónico, todo a la vez. El nativo de Bridgeport ha conseguido tres debuts en el número #1 del Billboard Top 200: con Heavier Things (2003), con Battle Studies (2009) y con Born and Raised (2012). Además de vender más de 20 millones de álbumes en todo el mundo y acumular miles de millones de streams hasta la fecha, ha cosechado siete premios GRAMMY®, incluido el de “Canción del Año” por Daughters. Recientemente, The Search for Everything, de 2017, se situó en el número #2 del Billboard Top 200 y se convirtió en disco de oro.

Descubre su octavo álbum, Sob Rock, en 2021.