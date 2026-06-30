Johnny Foreigner anuncian nuevo disco «Forwards!» y comparten el contundente single «The New Navigation»

Los Brummies de Johnny Foreigner están de vuelta. La banda de Birmingham ha anunciado su nuevo álbum, Forwards!, que verá la luz el 4 de septiembre a través de Alcopop! Records, dando continuidad a «How To Be Hopeful» (2024). Junto al anuncio llegan el primer adelanto, el single «The New Navigation», y una gira de presentación por Reino Unido.

Un disco sobre Birmingham, su historia y su presente

El grupo describe Forwards! como una «pequeña colección de canciones» centrada por completo en su ciudad. El disco incluye 10 pistas: seis canciones propiamente dichas, cada una titulada a partir de referencias destacadas de los medios de Birmingham, y cuatro «field recordings malditos» que funcionan como interludios. El recorrido es, según la propia banda, cronológico: desde la Lunar Society y los disturbios de Priestley hasta la reconstrucción brutalista de posguerra y lo que definen como la «era actual de apatía, huelgas, incendios misteriosos y oportunistas alimentando un ‘patriotismo’ peligrosamente desorientado». El propio título del álbum está tomado del lema cívico de la ciudad, «Forward», a menudo objeto de burla entre sus habitantes.

El disco cuenta además con dos voces recurrentes que actúan casi como comentaristas de la narración: el trío de Birmingham Luxury Nan Smell pone coros a lo largo de todo el álbum encarnando a «The City Elders», mientras que Bryn Bowen aparece como «The Lords Of Change», representando a caseros, legisladores y poderes fácticos de la ciudad.

«The New Navigation», entre el folk del siglo XVIII y la Birmingham actual

El single elegido para presentar el álbum es «The New Navigation», una pista ruidosa y trepidante que toma su nombre de una canción folk del siglo XVIII, Birmingham Lads (The New Navigation), que celebraba cómo las nuevas vías fluviales convertían a la ciudad en un lugar atractivo para vivir. La versión de Johnny Foreigner invierte ese optimismo: el tema aborda la Distribution of Industry Act de 1945, que limitó deliberadamente la expansión de Birmingham, y lo conecta con la actual «bancarrota gestionada» del ayuntamiento, marcada por recortes de servicios y venta de activos públicos.

En un comunicado conjunto, la banda ha sido contundente sobre las intenciones del disco: «Es un disco de dónde venimos y por qué somos así», explican, y añaden que también retrata cómo el Parlamento y la prensa han alimentado la división social, así como su decepción con un ayuntamiento laborista al que consideran «inútil, controlado y corrupto». La banda remata con su característico humor autocrítico, admitiendo que están orgullosos de lo que han hecho, aunque «siendo de Birmingham, somos patológicamente incapaces de admitirlo en voz alta».

Gira británica en septiembre

Johnny Foreigner presentarán Forwards! en directo con una gira de cabeza por Reino Unido que arranca el mismo mes del lanzamiento del disco:

3 de septiembre – JT Soar, Nottingham

– JT Soar, Nottingham 4 de septiembre – The Social, Londres

– The Social, Londres 6 de septiembre – The Joiners, Southampton

– The Joiners, Southampton 7 de septiembre – The Exchange, Bristol

– The Exchange, Bristol 8 de septiembre – Dead Wax, Norwich

– Dead Wax, Norwich 9 de septiembre – Yellow Arch Studios, Sheffield

– Yellow Arch Studios, Sheffield 10 de septiembre – Hare and Hounds, Birmingham

– Hare and Hounds, Birmingham 13 de septiembre – YES, Mánchester

– YES, Mánchester 17 de septiembre – The Fighting Cocks, Kingston

Sobre Johnny Foreigner

Johnny Foreigner son un cuarteto de indie rock de Birmingham formado en 2005 en torno a Alexei Berrow (voz y guitarra), Kelly Parker (bajo y voz), Junior Elvis Washington Laidley (batería) y Lewes Herriot (guitarra). Con seis álbumes a sus espaldas, su sonido combina ruido, melodía y una lírica afilada, marcada por las voces cruzadas de Berrow y Parker. Tras su quinto disco, Mono No Aware (2016), la banda entró en un parón del que regresaron en 2021, retomando la actividad en directo y publicando en 2024 «How To Be Hopeful». Forwards! llega ahora como su sexto álbum de estudio.

▶ «Forwards!» — Johnny Foreigner | 4 de septiembre de 2026 | Alcopop! Records

¿Qué te parece este regreso de Johnny Foreigner? ¿Crees que un disco tan ligado a la identidad de Birmingham puede conectar con un público fuera de Reino Unido? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.