Johnny Marr anuncia su disco en directo “Look Out Live!” mientras que Electronic reeditará vinilos

Johnny Marr, legendario guitarrista de The Smiths, ha anunciado su nuevo álbum en vivo, Look Out Live!, que se lanzará el 19 de septiembre de 2025 a través de BMG. Grabado durante su concierto en el Eventim Apollo de Londres en 2024, como parte de su gira The Spirit Power Tour, el álbum celebra los 10 años de su carrera solista con 22 pistas. Incluye éxitos solistas como Easy Money y Hi Hello, clásicos de The Smiths como This Charming Man y How Soon Is Now?, y una versión de The Passenger de Iggy Pop. Destacan dos colaboraciones con Neil Tennant de Pet Shop Boys: Getting Away With It de Electronic y una versión de Rebel Rebel de David Bowie. El álbum estará disponible en vinilo doble naranja (exclusivo de Record Store Day), vinilo negro, 2 CD y digital, con preórdenes en johnnymarr.com.

Por otro lado, Electronic, el proyecto de Marr con Bernard Sumner de New Order, reeditará sus álbumes Raise The Pressure (1996) y Twisted Tenderness (1999) en vinilo el 22 de agosto de 2025 vía Parlophone. Twisted Tenderness se lanza por primera vez en vinilo, mientras que Raise The Pressure regresa tras 29 años. Ambos, masterizados en Abbey Road Studios por Frank Arkwright, incluyen colaboraciones con Karl Bartos (Raise The Pressure) y Arthur Baker (Twisted Tenderness). Disponibles para reserva en rhino.com, los discos capturan la mezcla de pop electrónico y rock de Electronic.

Johnny Marr: el genio melódico detrás de The Smiths y más allá

Johnny Marr, nacido en 1963 en Manchester, Inglaterra, alcanzó la fama como guitarrista y co-compositor de The Smiths (1982-1987), cuya distintiva guitarra jangle pop definió discos como The Queen Is Dead (1986). Tras la disolución de la banda por tensiones con Morrissey, Marr se unió a grupos como The Pretenders, The The, Electronic, Modest Mouse y The Cribs, además de colaborar con artistas como Pet Shop Boys, Talking Heads y Beck. Su proyecto Electronic con Bernard Sumner de New Order produjo tres álbumes: Electronic (1991), Raise The Pressure (1996) y Twisted Tenderness (1999), fusionando pop electrónico y rock. En 2003, formó Johnny Marr and The Healers, lanzando Boomslang, y en 2013 inició su carrera solista con The Messenger, consolidándose como un frontman carismático.

Con cinco álbumes solistas, incluyendo Playland (2014), Call the Comet (2018) y Fever Dreams Pts 1-4 (2022), Marr ha mantenido su relevancia, ganando el premio “Godlike Genius” de NME en 2013. Su discografía con The Smiths incluye cuatro álbumes de estudio, mientras que con Electronic y The Healers exploró nuevos géneros. La reedición de Boomslang (2024) y su nuevo álbum en vivo Look Out Live! (2025) destacan su versatilidad. Reconocido por su estilo innovador, Marr sigue influyendo en el rock con colaboraciones y giras, como su próxima en Norteamérica y Europa en 2025, demostrando su legado como uno de los guitarristas más influyentes de las últimas décadas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.