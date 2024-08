Johnny Marr descarta una reunión de The Smiths con un toque irónico

Johnny Marr ha respondido a los deseos de los fans sobre una posible reunión de The Smiths. Tras el reciente anuncio del retorno de Oasis, los seguidores de otras bandas con historias tumultuosas, como The Smiths, han expresado sus esperanzas de ver a sus ídolos reconciliarse. Un fan comentó en redes sociales que si Oasis podía reunirse, The Smiths también podrían hacerlo, aunque admitió que era una idea descabellada. En respuesta, Marr publicó una foto del exlíder del UKIP, Nigel Farage, con una pinta en la mano, sugiriendo que una reunión es poco probable.

Esta no es la primera vez que Marr utiliza a Farage para responder a preguntas sobre una posible reunión de The Smiths. En 2016, Marr se distanció de las opiniones políticas de Morrissey, quien había expresado su apoyo a Farage y al Brexit. En 2019, cuando surgieron rumores sobre una posible reunión, Marr respondió con un tuit que decía “Nigel Farage en la guitarra”. Asimismo, recordemos que el bajista original de la banda, Andy Rourke, falleció el año pasado a los 59 años debido a un cáncer de páncreas.

Morrissey, por su parte, ha hablado recientemente sobre el legado de The Smiths, destacando la importancia de tomar riesgos en la música y cómo la banda se ha mantenido relevante a lo largo de los años. A pesar de las diferencias y controversias, todavía hay muchos que desearían su retorno, aunque para seros sinceros, en este caso lo vemos casi imposible.