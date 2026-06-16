Johnny Marr ha anunciado nuevo álbum. «The Age Of Everything» será su quinto disco en solitario, llegará el 2 de octubre vía BMG y viene acompañado de un primer adelanto, «Spin», que el propio Marr ya llevaba probando en directo desde 2025. El título no es casual: resume, según sus propias palabras, la sensación de saturación que atraviesa buena parte de la cultura actual.

Un disco escrito contra el ruido, no sobre el pasado

Marr ha descrito el proceso como el «más catártico» de su carrera. Según ha explicado en un comunicado, el título le llegó pronto y se convirtió en una idea de la que no pudo escapar: «Hay una sensación de agobio en la cultura provocada por la tecnología, pero mirado con otra luz, también hay ahí una sensación de posibilidad». No es, insiste, una afirmación negativa.

«The Age Of Everything» se escribió en Londres y se grabó en Manchester, después de que Marr desarrollara buena parte del material en directo durante una gira por la costa este de Norteamérica. El resultado, según la nota de prensa, «captura la energía y las tensiones» de su ciudad natal. «Spin» funciona como su declaración de intenciones: urgente, ascendente, centrada en esa sensación de tener la cabeza desbordada de estímulos que da nombre al disco entero.

El guitarrista que todo el mundo quiere prestado, de nuevo habla por sí mismo

Llama la atención que este anuncio llegue tras uno de los años más repartidos de la carrera de Marr. Ha puesto la guitarra en «The Mountain», el último disco de Gorillaz, y este sábado (20 de junio) aparecerá como invitado especial en su concierto del Tottenham Hotspur Stadium. También participó en «Flags», el himno coral grabado para el disco solidario «Help(2)» de War Child, y en abril subió al escenario con Pet Shop Boys para tocar rarezas en Londres. Entre medias, sacó el recopilatorio «Spirit Power» en 2023 y el directo «Look Out Live!» en 2025.

Este año dará además los conciertos más grandes de su carrera en solitario: el Castlefield Bowl de Manchester (9 de julio) y el OVO Arena Wembley de Londres (24 de octubre), además de una fecha en los Iveagh Gardens de Dublín y varias paradas por Europa todavía sin fecha exacta.

Diez canciones para resumir un año entero entrando en su cabeza

El tracklist completo de «The Age Of Everything», ya disponible en reserva, es el siguiente:

«Spin» «Beyond The Rain» «It’s Time» «How Come» «Ophelia» «That Feeling» «In And Out Of Love» «Just Once More» «Fire With Fire» «All In A Life»

Johnny Marr: el guitarrista que no sabe estarse quieto

Antes de ser el músico que cualquiera quiere tener cerca, Marr fue la mitad compositiva de The Smiths entre 1982 y 1987, el grupo cuyo sonido de guitarra terminó siendo referencia obligada para toda una generación de bandas británicas. Tras la separación pasó por Electronic, The Pretenders, Modest Mouse y The Cribs antes de lanzarse en solitario en 2013 con «The Messenger». Le siguieron «Playland» (2014), «Call The Comet» (2018) y «Fever Dreams Pts 1-4» en 2022.

Esa inquietud por no quedarse nunca en un solo lugar explica por qué, incluso con la agenda llena de cameos ajenos, ha encontrado tiempo para grabar el disco que mejor resume cómo se siente: «The Age Of Everything» llega el 2 de octubre.

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