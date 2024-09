Johnny Marr obtiene los derechos de The Smiths y deja fuera a Morrissey

Morrissey ha afirmado que Johnny Marr ahora posee todos los derechos de marca registrada e propiedad intelectual de The Smiths, lo que le permite realizar giras bajo el nombre de la banda sin la participación de Morrissey. Según Morrissey, esta acción se llevó a cabo sin su consulta y le prohíbe usar el nombre de la banda, afectando significativamente su sustento financiero.

La relación entre los ex compañeros de banda ha sido tensa durante años, exacerbada por sus diferencias políticas. Recientemente, Morrissey también acusó a Marr de bloquear un álbum de grandes éxitos de The Smiths y de rechazar una oferta de reunión de la banda. Además, Morrissey ha expresado su frustración por la falta de apoyo mediático en Inglaterra y la censura que siente sobre su trabajo, incluyendo su álbum inédito Bonfire Of The Teenagers, que aborda el atentado en el Manchester Arena de 2017.

The Smiths fueron una de las bandas más influyentes en la escena musical de los años 80, lanzando cuatro álbumes: The Smiths, Meat Is Murder, The Queen Is Dead y Strangeways, Here We Come. La disputa actual entre Marr y Morrissey pone en riesgo el legado compartido de la banda. ¿Podrán encontrar la forma de resolverlo?