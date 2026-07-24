Johnny Marr continúa desvelando pistas de su próximo álbum, The Age Of Everything, y esta vez lo hace con “Ophelia”, el quinto corte del disco y su nuevo single. La canción llega apenas semanas después de que Marr anunciara el álbum con “Spin” como primer adelanto, confirmando que el guitarrista sigue enseñando su nuevo trabajo canción a canción antes de su publicación completa el 2 de octubre vía BMG.

“Ophelia” no es una sorpresa completa para quienes hayan seguido de cerca la gira de Marr: la canción, junto a “It’s Time”, fue una de las más habituales en su repertorio en directo durante la gira norteamericana que el guitarrista utilizó como banco de pruebas para buena parte del disco antes de fijarlo en el estudio.

De la carretera al estudio: así se coció “Ophelia” antes de tener nombre de disco

The Age Of Everything tiene un proceso de creación poco convencional para un músico con la trayectoria de Marr: las canciones se escribieron en Londres, pero se pusieron a prueba en directo durante una gira por la costa este de Norteamérica a finales de 2025, antes de grabarse definitivamente en Manchester, su ciudad natal. “Ophelia” formó parte de ese rodaje en carretera, un método que explica por qué el disco suena, según ha admitido el propio Marr, especialmente urgente y vivido.

El propio Marr ha descrito el álbum completo como «el más catártico» de su carrera, una idea que también aplica a canciones como “Ophelia”, nacidas de esa sensación de saturación tecnológica y ritmo desbordante que da título al disco. Según explicó al anunciar el proyecto, «hay una sensación de agobio en la cultura provocada por la tecnología, pero mirado con otra luz, también hay ahí una sensación de posibilidad». Aunque “Spin” funcionó como declaración de intenciones urgente y ascendente, “Ophelia” llega en la quinta posición del tracklist, en pleno corazón del disco, como una de las piezas que Marr y su banda pulieron noche tras noche en distintos escenarios antes de decidir su versión definitiva de estudio.

Una agenda que no da tregua: Wembley, Manchester y una banda sonora para el verano de Marr

El lanzamiento de “Ophelia” llega en pleno subidón de actividad en directo para el guitarrista. Tras su esperado regreso a casa en el Castlefield Bowl de Manchester (agotado desde hace semanas) el pasado 9 de julio, Marr ha encadenado fechas por Italia, Países Bajos y España, incluyendo su paso por el Teatro del Generalife de Granada el 23 de julio. Todo ello antes de la gran cita del año: el OVO Arena Wembley de Londres el 24 de octubre, el concierto más grande de toda su carrera en solitario, apenas tres semanas después de la publicación de The Age Of Everything.

El tracklist completo del disco, que ya puede reservarse, incluye “Spin”, “Beyond The Rain”, “It’s Time”, “How Come”, “Ophelia”, “That Feeling”, “In And Out Of Love”, “Just Once More”, “Fire With Fire” y “All In A Life”, diez canciones que Marr define como una respuesta, no necesariamente negativa, al ruido informativo constante de la vida contemporánea. El disco llega además tras un año especialmente repartido para el músico, en el que ha puesto la guitarra en el último disco de Gorillaz y ha subido al escenario junto a Pet Shop Boys, sin dejar por ello de trabajar en su propio material.

Del sonido de The Smiths a la guitarra más solicitada del rock británico

Antes de convertirse en el músico de sesión más codiciado de su generación, Johnny Marr fue la mitad compositiva de The Smiths entre 1982 y 1987 junto a Morrissey (cuya ficha puedes consultar aquí), un tándem que definió buena parte del sonido de guitarra del indie británico de las décadas siguientes. Tras la disolución de la banda, Marr encadenó etapas en Electronic, The Pretenders, Modest Mouse y The Cribs, antes de lanzarse en solitario en 2013 con “The Messenger”, al que siguieron “Playland” (2014), “Call The Comet” (2018) y Fever Dreams Pts 1-4 (2022), su anterior álbum de estudio.

Esa inquietud constante, que le ha llevado a colaborar con medio rock británico sin dejar nunca de lado su carrera propia, es la que explica el proceso detrás de “Ophelia”: una canción nacida en la carretera, perfeccionada en directo delante del público antes de fijarse en el estudio, y que ahora sirve de nuevo adelanto de un álbum que promete ser, según sus propias palabras, el trabajo más personal de toda su trayectoria en solitario. Con Wembley en el horizonte y un tracklist que se va desvelando pieza a pieza, “Ophelia” confirma que Marr, a sus 62 años, sigue tratando cada nuevo disco como si fuera el primero: sin prisa, pero sin dejar de moverse.

▶ “Ophelia” — Johnny Marr | Adelanto de The Age Of Everything | 2 de octubre de 2026 | BMG

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