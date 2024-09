Johnny Marr responde a las acusaciones de Morrissey sobre The Smiths

Johnny Marr ha refutado varias afirmaciones recientes de Morrissey, quien sostiene que Marr ignoró una oferta lucrativa para una gira de reunión, bloqueó un álbum de grandes éxitos y adquirió los derechos de marca de The Smiths sin informarle.

En respuesta, Johnny Marr emitió un comunicado a través de sus representantes, aclarando que en 2018, tras descubrir que la marca no era propiedad de la banda, intentó trabajar con Morrissey para proteger el nombre de The Smiths. Ante la falta de respuesta, Marr registró la marca, pero luego acordó con los abogados de Morrissey que la marca sería para beneficio mutuo. En enero de este año, Marr firmó una cesión de copropiedad a Morrissey, que aún no es efectiva precisamente porque el cantante aún no ha firmado el documentado.

Marr también negó haber ignorado la oferta de la gira, afirmando que simplemente la rechazó. Además, desmintió que pudiera hacer giras con otro cantante bajo el nombre de The Smiths y explicó que no quiso dar su beneplácito a la idea de otro álbum de grandes éxitos debido a que considera que ya hay suficientes y otro más no era necesario.

Obviamente, la disputa entre los exmiembros de The Smiths continúa, reflejando años de tensiones y diferencias políticas. ¿Llegarán a entenderse algún día?