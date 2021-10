Johnny Marr tiene nuevo álbum “Fever Dreams Pts 1-4”

Artista

Johnny Marr

¿Por qué es noticia?

El músico, compositor y cantante inglés Johnny Marr ha compartido los detalles de su nuevo disco. Este álbum será la continuación de su tercer disco en solitario que lanzó en 2018, Call The Comet.

Sobre la canción y el vídeo

Yeah

Sobre el disco

Fever Dreams Pts 1-4 saldrá a la venta el 25 de febrero de 2022 a través de BMG. En él encontraremos el último single que el guitarrista ha compartido con sus fans Spirit, Power and Soul. Este mismo viernes, 15 de octubre, podremos disfrutar de una cuarta parte del disco, que se publicará como EP Fever Dreams Pt 1.

«Hay un conjunto de influencias y un sonido muy amplio que he estado desarrollando, realmente desde que salí de The Smiths hasta ahora, y lo escucho en este disco», dijo el artista hablando sobre su nuevo disco en un comunicado.

«Hay muchos hilos de música en él. No lo hicimos conscientemente, pero creo que tengo un vocabulario sonoro. Y me siento muy satisfecho de haber sido capaz de aprovecharlo».

Marr también ha anunciado un nuevo livestream, Live At The Crazy Face Factory, que se podrá disfrutar desde el 10 de noviembre hasta el 14 del mismo mes, bajo demanda.

Este livestrem brindará a sus fans «la oportunidad de entrar en el estudio Crazy Face Factory, construido a medida por Marr, donde se creó ‘Fever Dreams Pts 1-4′».

El artista de Manchester también «hablará de su proceso creativo y de su vida como compositor, junto con una serie de actuaciones en directo con toda la banda a lo largo de su carrera».

Marr saldrá de gira con Blondie como invitado especial en la gira Against The Odds por Reino Unido en abril de 2022.

Johnny Marr – Spirit, Power and Soul

Tracklist del disco

1. Spirit Power & Soul

2. Receiver

3. All These Days

4. Ariel

5. Lightning People

6. Hideaway Girl

7. Sensory Street

8. Tenement Time

9. The Speed of Love

10. Night and Day

11. Counter-Clock World

12. Rubicon

13. God’s Gift

14. Ghoster

15. The Whirl

16. Human

