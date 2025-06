Joni Mitchell anuncia «Joni’s Jazz», una recopilación de 61 temas con una demo inédita de «Be Cool»

La legendaria cantautora Joni Mitchell ha anunciado Joni’s Jazz, una recopilación de 61 canciones que celebra su conexión con el jazz y que se lanzará el 5 de septiembre de 2025 a través de Rhino Records. Este proyecto, descrito como una pasión de años, incluye grabaciones de estudio, actuaciones en directo, tomas alternativas y dos demos inéditas de 1980, entre ellas Be Cool, ya disponible digitalmente. El recopilatorio abarca desde su debut de 1968, Song to a Seagull, hasta su actuación en el Newport Folk Festival de 2022, destacando colaboraciones con iconos del jazz como Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Herbie Hancock y Charles Mingus. Mitchell dedica el álbum a Shorter, fallecido en 2023, subrayando su impacto en su música.

Un viaje por cinco décadas de jazz

Joni’s Jazz traza la evolución de Mitchell en el jazz, desde los toques iniciales en Blue (1971) hasta experimentaciones como Paprika Plains en Don Juan’s Reckless Daughter (1977). Incluye temas de álbumes clave como The Hissing of Summer Lawns, Hejira, Mingus y Both Sides Now, ganador de un Grammy en 2001. La demo de Be Cool, grabada en 1980 con Mitchell en voz y guitarra junto a John Guerin en batería, proviene de las sesiones de Wild Things Run Fast (1982) y ofrece una versión íntima de este clásico. La colección, disponible en formatos 8LP, 4CD y digital, incluye notas, fotos inéditas y arte original de Mitchell.

Colaboraciones estelares y un homenaje a Wayne Shorter

El recopilatorio destaca las colaboraciones de Mitchell con gigantes del jazz. Además de su trabajo con Shorter en Mingus y Don Juan’s Reckless Daughter, incluye contribuciones en River: The Joni Letters de Hancock, ganador de un Grammy. Temas como The Jungle Line y A Chair in the Sky reflejan su fusión única de folk, pop y jazz. Mitchell expresó: “Fue una alegría tocar con Wayne Shorter. Será extrañado, pero vivirá en esta música”. El set también presenta su actuación de Summertime en el Newport Folk Festival 2023, marcando su regreso tras dos décadas sin un concierto completo.

Joni Mitchell: Una pionera del folk y el jazz

Nacida en 1943 en Fort Macleod, Canadá, Joni Mitchell emergió como una de las compositoras más influyentes del siglo XX. Con álbumes como Blue (1971), que marcó el folk con su introspección, y Court and Spark (1974), donde abrazó el jazz, redefinió los límites de la música. Su colaboración con jazzistas como Jaco Pastorius y Charles Mingus en los años 70, especialmente en Mingus (1979), consolidó su audacia experimental. Ganadora de 11 premios Grammy y miembro del Rock and Roll Hall of Fame desde 1997, Mitchell también es una pintora consumada, creando las portadas de sus álbumes. Tras superar un aneurisma en 2015, su regreso al escenario en 2022 fue un hito celebrado mundialmente.

La carrera de Mitchell destaca por su versatilidad y rechazo a las convenciones. Desde sus inicios en clubes de folk en Toronto hasta su exploración del jazz en los 70, siempre ha priorizado la autenticidad. Álbumes como Hejira (1976) y The Hissing of Summer Lawns (1975) muestran su innovación, con letras poéticas y arreglos complejos. Su influencia se extiende a artistas como Taylor Swift y Lana Del Rey, y su serie Joni Mitchell Archives ha revelado joyas inéditas. Joni’s Jazz no solo celebra su legado, sino que reafirma su capacidad para reinventar el jazz como una narrativa personal, siempre innovando y nunca imitando.

