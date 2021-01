Jonny Greenwood prepara la BSO de la nueva película sobre Lady Di

El guitarrista de Radiohead, Jonny Greenwood, está preparando la banda sonora de la nueva película sobre la Princesa de Gales, Spencer, dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart como Diana Spencer. El filme cuenta los convulsos últimos años de Lady Di hasta su trágico fallecimiento en 1997. Está prevista para otoño de este mismo año.

Jonny Greenwood tiene mucha experiencia en la composición de bandas sonoras, como, por ejemplo, El Hilo Invisible de Paul Thomas Anderson (2017), En realidad, nunca estuviste aquí de Lynne Ramsay (2017), o la tercera mejor banda sonora de la historia en la lista “The 50 Best Movie Scores of All Time” de la revista Pitchfork, There Will Be Blood (2007).

La banda sonora será lanzada por el propio sello del músico Octatonic Records, creado en 2019 para impulsar la música clásica contemporánea. A través de las bandas sonoras que ha ido realizando, Jonny Greenwood ha conocido a muchos músicos de clásica contemporánea a los cuales ha dado una oportunidad en su sello.

La última referencia cinematográfica de Pablo Larraín se trata de Ema, estrenada en 2019. Esta película transcurre en su Chile natal y cuenta con la banda sonora realizada por el autor chileno-estadounidense Nicolás Jaar.

Os dejamos con la banda sonora de There Will Be Blood.

Rodrigo Sambade