Jonny Greenwood confiesa que quiso transformar “House of Cards” y reflexiona sobre el futuro de Radiohead

En una nueva entrevista con Mojo Magazine, Jonny Greenwood ha sorprendido al reconocer que durante la grabación de In Rainbows defendió una versión mucho más cruda y acelerada de “House of Cards”. El guitarrista explica que imaginaba el tema como un guiño directo a Iggy Pop, pero con el tiempo ha asumido que aquella idea habría desdibujado la esencia del corte. “Puedo aceptar que probablemente habría matado algo hermoso y tierno”, admite sin rodeos.

La conversación también deja ver el entusiasmo con el que Radiohead vivió su regreso a los escenarios en 2025, tras siete años sin girar. La banda volvió con un formato en 360º y un repertorio rotatorio de 65 canciones, una dinámica que Greenwood describe como “increíble” y que, según él, reafirmó la buena sintonía interna del grupo. Aun así, reconoce que echa de menos crear música nueva junto a sus compañeros, algo que no ocurre desde A Moon Shaped Pool en 2016.

El futuro inmediato de Radiohead sigue siendo un terreno abierto. La formación de una nueva sociedad limitada en febrero alimentó las especulaciones sobre posibles movimientos, aunque Greenwood insiste en que no sabe si habrá nuevo material. Lo que sí parece más claro es el plan de giras: Ed O’Brien ha adelantado que la banda quiere adoptar un modelo muy concreto a partir de 2027, con 20 conciertos por continente cada año, sin más ni menos.

Mientras tanto, cada miembro continúa explorando caminos propios. O’Brien publicará su segundo álbum Blue Morpho el 22 de mayo y girará por Reino Unido y Europa en otoño. Thom Yorke prepara un nuevo disco en solitario aún sin anunciar, y Greenwood acaba de sumar una nominación al Oscar por la banda sonora One Battle After Another. Además, la instalación Motion Picture House: KID A MNESIA debutó recientemente en Coachella 2026, recordando que el universo creativo del grupo sigue expandiéndose incluso fuera del estudio.

Jonny Greenwood, un arquitecto sonoro que reinventó el papel del guitarrista en el siglo XXI

A lo largo de más de tres décadas, Jonny Greenwood se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Su trabajo con Radiohead redefinió el rol del guitarrista, combinando texturas analógicas, experimentación electrónica y una sensibilidad melódica única. Desde Pablo Honey hasta A Moon Shaped Pool, su aportación ha sido clave para la evolución del grupo, siempre empujando los límites de lo que una banda de rock puede ser. Paralelamente, su carrera como compositor de bandas sonoras —con trabajos para Paul Thomas Anderson, Jane Campion o Pablo Larraín— le ha valido reconocimiento internacional, incluyendo nominaciones al Oscar. Greenwood se mueve con naturalidad entre la distorsión, la orquesta y el minimalismo, consolidándose como un creador inquieto cuya trayectoria sigue creciendo sin repetirse.

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