Jonny Greenwood exige retirar su música del documental sobre Melania Trump

La polémica vuelve a rodear a Jonny Greenwood, esta vez no por un nuevo proyecto musical, sino por el uso no autorizado de una de sus composiciones en Phantom Thread. Según ha publicado Pitchfork, el guitarrista de Radiohead y el director Paul Thomas Anderson han solicitado a Universal que retire del documental Melania un fragmento de “Barbara Rose”, pieza incluida en la banda sonora original de la película. Ambos sostienen que el estudio habría incumplido el acuerdo de compositor al licenciar la música sin consultar previamente a Greenwood, algo que consideran una violación contractual.

El documental, dirigido por Brett Ratner, incluye un uso prolongado del tema, lo que ha llevado al músico y al cineasta a pedir formalmente su eliminación. En un comunicado conjunto, difundido por sus representantes, afirman: “Ha llegado a nuestro conocimiento que una pieza de música de Phantom Thread ha sido utilizada en el documental Melania. Aunque Jonny Greenwood no posee los derechos de autor de la banda sonora, Universal no le consultó sobre este uso por parte de terceros, lo cual supone una violación de su acuerdo como compositor. Por ello, Jonny y Paul Thomas Anderson han solicitado que se retire del documental”.

La situación no es menor: la banda sonora de Phantom Thread es uno de los trabajos más celebrados de Greenwood, nominada al Oscar y ampliamente elogiada por medios como Rolling Stone y The Line of Best Fit por su elegancia orquestal y su capacidad para expandir el lenguaje musical del guitarrista más allá del rock experimental. Que una pieza tan reconocida se utilice sin autorización no solo plantea un conflicto legal, sino que reabre el debate sobre cómo la industria maneja los derechos de autor en obras audiovisuales de alto perfil.

Mientras Universal guarda silencio, el gesto de Greenwood vuelve a subrayar su compromiso con el control creativo de su obra, algo que ha defendido tanto en Radiohead como en su carrera como compositor para cine.

Jonny Greenwood: un recorrido creativo que nunca deja de mutar

La trayectoria de Jonny Greenwood comenzó a principios de los 90 como guitarrista de Radiohead, banda que redefinió el rock alternativo con discos como OK Computer, Kid A o In Rainbows. Desde el principio, Greenwood destacó por su aproximación poco convencional a la guitarra, incorporando técnicas extendidas, texturas electrónicas y un gusto por la disonancia que se convertiría en sello personal. Pero su inquietud creativa pronto lo llevó más allá del formato banda: estudió composición, se adentró en la música contemporánea y comenzó a colaborar con la BBC Concert Orchestra, lo que amplió su paleta sonora y lo situó como una figura clave en la intersección entre música popular y académica.

Su salto al cine llegó de la mano de Paul Thomas Anderson, con quien ha desarrollado una de las colaboraciones más fructíferas del cine contemporáneo. Su primera banda sonora, There Will Be Blood (2007), ya mostraba su capacidad para construir tensión emocional a través de cuerdas abrasivas y estructuras minimalistas. Le siguieron trabajos igualmente aclamados como The Master, Inherent Vice, Phantom Thread y The Power of the Dog, esta última nominada al Oscar. Greenwood ha logrado un equilibrio singular: sus partituras son profundamente personales, pero siempre al servicio de la narrativa. Además, ha mantenido una carrera paralela con proyectos como The Smile, junto a Thom Yorke y Tom Skinner, donde continúa explorando ritmos irregulares, armonías inquietantes y una aproximación casi quirúrgica al sonido. Su discografía, tanto en solitario como en banda, demuestra una evolución constante y una voluntad férrea de no repetirse. En un panorama musical saturado, Greenwood sigue siendo una figura que desafía expectativas y expande los límites de lo que puede ser la música contemporánea.

