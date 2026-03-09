Jonny Greenwood vuelve a cruzar caminos con Shye Ben Tzur y The Rajasthan Express en «Ranjha», un viaje espiritual que renueva su alianza creativa

Jonny Greenwood sigue ampliando su universo musical mientras el futuro de Radiohead permanece en el aire. El guitarrista británico retoma su alianza con el compositor Shye Ben Tzur y la formación india The Rajasthan Express para dar forma a Ranjha, un nuevo álbum que verá la luz el 8 de mayo y que supone la continuación natural —aunque inesperadamente tardía— de Junun (2015). Según detalla la información oficial, este proyecto colaborativo no planeaba dejar pasar una década entre discos, pero la pandemia, los compromisos de Radiohead y otros contratiempos fueron aplazando un proyecto que ahora llega con una identidad renovada y un enfoque más depurado.

En esta ocasión, el grupo ha optado por grabar en un estudio más ortodoxo, una decisión que, según Ben Tzur, ha transformado por completo la experiencia: “Fue muy distinto. Buscábamos un sonido más claro en un entorno controlado, pero aprovechando el estudio para ser creativos de otra manera. Creo que suena muy diferente”. Greenwood, por su parte, reconoce el delicado equilibrio entre respetar la esencia espiritual de las composiciones y aportar su propio lenguaje musical: “Con las canciones de Shye sientes que puedes arruinarlas fácilmente si impones acordes occidentales, como forzar una pieza que no encaja. Pero al mismo tiempo, muchas cobraban vida cuando añadíamos algo de eso… Siempre he querido convertir a esta banda en un grupo de funk”.

El primer adelanto es precisamente “Ranjha”, tema que llega acompañado de un videoclip dirigido por Ian Patrick y que condensa la energía física y emocional del proyecto. Ben Tzur lo resume con una frase que funciona casi como declaración de principios: “Sientes esta música en el cuerpo. Luego te afecta emocionalmente con las melodías. Después llegan las palabras. Si la gente quiere profundizar, encontrará un mundo musical riquísimo. Este disco es quizá una ventana a esa tradición fenomenal”.

El álbum incluirá once canciones y estará disponible en CD, digital y una edición especial en vinilo rojo y coral. La expectativa es alta: Junun fue recibido con entusiasmo por su mezcla de tradición, experimentación y una química creativa que quedó inmortalizada en el documental de Paul Thomas Anderson. Ranjha promete expandir ese universo desde un lugar más introspectivo, más pulido y, según sus protagonistas, más arriesgado.

Jonny Greenwood, un creador que trasciende géneros y fronteras

La carrera de Jonny Greenwood es una de las más singulares de su generación. Como miembro de Radiohead, ha sido clave en la evolución del rock alternativo con discos como OK Computer, Kid A o In Rainbows, donde su enfoque experimental redefinió el papel de la guitarra en el siglo XXI. Paralelamente, ha desarrollado una prestigiosa trayectoria como compositor de bandas sonoras, colaborando estrechamente con Paul Thomas Anderson en títulos como There Will Be Blood, The Master o Phantom Thread, trabajos que le han valido nominaciones al Oscar y reconocimiento internacional. Su interés por la música clásica, la electrónica y las tradiciones no occidentales lo ha llevado a proyectos como Junun y ahora Ranjha, que consolidan su perfil como un artista inquieto, transversal y siempre dispuesto a explorar territorios nuevos sin perder su identidad.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.