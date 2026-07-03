Jorja Smith ha anunciado su tercer álbum de estudio, What Are The Odds, que llegará el próximo 21 de agosto a través de FAMM. La cantante británica presenta el disco con el estreno de su single principal, «Alive», una colaboración con el astro nigeriano del afrobeats Wizkid que ya cuenta con videoclip oficial rodado en París.

El nuevo trabajo llega marcado por un giro hacia el sonido de club: doce cortes que recorren el UK garage, el grime, el 2-step, la UK funky y el house (tanto en su vertiente soulful como afro), en clara continuación del camino que Smith empezó a explorar en singles recientes como «GO GO GO».

«Alive», una noche de verano en París con Wizkid

«Alive» es una canción de amor luminosa, construida sobre una percusión hipnótica y detallista, que retrata la euforia de los primeros compases de una relación. El tema está producido por P2J, colaborador habitual de Smith, y cuenta con la participación de Wizkid. «Siempre he admirado la música de Wizkid y cómo ha abierto tantas puertas para el afrobeats en todo el mundo, así que es un honor tener una canción con él», ha explicado la cantante.

El videoclip, dirigido por Gabriel Trautmann, sigue a Jorja Smith y su grupo de amigas a lo largo de una noche calurosa parisina (de la calle a habitaciones de hotel y fiestas nocturnas) hasta el reencuentro final con Wizkid en un balcón sobre la ciudad. Trautmann ha definido la pieza como «una oda a la amistad, la conexión y las ganas de que ese momento no termine nunca».

Un álbum nacido casi por casualidad

What Are The Odds está producido en su totalidad por P2J, con quien Smith ya trabajó en su anterior disco. El único otro nombre invitado es el rapero de grime Devlin, que aporta una nueva versión de su clásico de 2010 «London City» en el tema «This City». Según ha contado la propia Smith, la idea del disco surgió de forma espontánea: tras el éxito de «Little Things», ella y P2J hablaron de hacer un proyecto bailable, y cuando Jorja visitó el estudio de P2J en el este de Londres en septiembre de 2025, se encontró con dos años de bocetos de producción esperándola. El grueso del álbum se grabó en solo tres sesiones.

El tracklist completo de What Are The Odds es: «For Life», «What Are The Odds», «What’s Done Is Done», «This City» (feat. Devlin), «Pretend», «The Way It Was», «I Lied, You Lied», «Dancing», «Alive» (feat. Wizkid), «Young Heart», «Make It Your Home» y «When It Gets Like That».

Una década después de «Blue Lights»

El lanzamiento llega en un año simbólico para Jorja Smith, que celebra el décimo aniversario de su irrupción con «Blue Lights», el tema que la convirtió en una de las voces más singulares del R&B británico. En este 2026 también ha aportado «Price Of It All» a la banda sonora de Bait, la serie de Riz Ahmed, y ha actuado como invitada musical en la primera temporada de Saturday Night Live UK.

Además, el 21 de agosto —el mismo día del lanzamiento del álbum— Smith coencabezará el cartel de All Points East en el Victoria Park de Londres junto a Tems. El disco sucede a Falling or Flying (2023), con el que la artista ya exploraba una faceta más colectiva y abierta de su sonido.

▶ What Are The Odds — Jorja Smith | 21 de agosto de 2026 | FAMM

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