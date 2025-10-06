Jornada Formativa con DigitalFems en el WIMEN Festival 2025

El 8 de octubre de 2025, el WIMEN Festival y DigitalFems presentan una jornada única en el P62 Club de Barcelona. Está diseñada para acercar el mundo digital y tecnológico al talento artístico y creativo del sector musical. Esta actividad ofrece una tarde de aprendizaje, debate y conexión, bajo el lema: «Capacitación digital, pensamiento crítico y música en directo».

PROGRAMA DESTACADO

Entre las personas participantes destacan, por ejemplo, Julie Knibbe, fundadora de Music Tomorrow y ex integrante de Deezer y Soundcharts. Además, la investigadora Laura Casanova, que presentará las conclusiones de su estudio sobre la evolución del sexismo en las letras musicales en los últimos 60 años. Asimismo, CTRL+REACH, junto con Laureane Sant-Denis (Music Tech HUB), que compartirán los hallazgos más recientes sobre la IA Generativa en las industrias musicales. Finalmente, la jornada incluirá un debate con profesionales como Georgia Taglietti (ICNAC/Reset Network), el colectivo RadiSolar, la artista Carla Valentí, el investigador Cristóbal Dañobeitia y la artista Clara Peya. En consecuencia, la jornada se estructura en diversas sesiones que combinan formación técnica con reflexión crítica:

UN ESPACIO PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN

Esta jornada surge a partir de los Pop Up Workshops de GenderMusicTech. Es una iniciativa que impulsa la inclusión y la diversidad en el ecosistema musical digital. Hasta ahora, estos talleres han tenido lugar en festivales como Linecheck, NewVisions Berlin, BIME y Robot. La Unión Europea ha cofinanciado sus actividades para potenciar el empoderamiento de mujeres y personas de géneros diversos en la industria musical.

La iniciativa ofrece sesiones de capacitación digital. Presenta informes recientes sobre el avance de la IA Generativa, fomenta debates y culmina con DJ sets y espacios de networking. El evento se convierte así en un punto de encuentro imprescindible para profesionales de la cultura digital, la música y la tecnología.

INSCRIPCIÓN Y ACCESO

La jornada ofrece acceso gratuito, aunque las plazas tienen aforo limitado. Por ello, los interesados pueden inscribirse a través del formulario disponible en el sitio oficial del WIMEN Festival. Se recomienda especialmente a artistas, agentes, programadoras, productoras musicales, músicas y compositoras, así como a sellos, periodistas, tecnólogas y profesionales del music tech. En otras palabras, a todos aquellos que deseen explorar las intersecciones entre la música y la tecnología. Sin duda, se trata de una oportunidad para ampliar conocimientos y redes de contacto.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA MÚSICA EN EL ECOSISTEMA DIGITAL

Vivimos en un mundo donde artistas suben a las plataformas de streaming un 30 % de temas musicales creados mediante IA Generativa. Y donde los sistemas automatizados de recomendación determinan hoy la visibilidad y las posibilidades de descubrimiento. Por ello, urge repensar el futuro. La jornada busca, por un lado, acercar conceptos, dinámicas y técnicas que operan en los sistemas culturales digitales. Y, por otro, imaginar futuros digitales más justos, inclusivos y respetuosos con los derechos digitales y las obras musicales.

Cristina Garrote | cristina@cristinagarrote.com