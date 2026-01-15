José González vuelve con un alegato luminoso en «Against the Dying of the Light»

El cantautor sueco José González está de regreso con Against the Dying of the Light, su primer álbum en cuatro años, que verá la luz el 27 de marzo a través de Mute/City Slang. El anuncio llega acompañado del lanzamiento del tema titular, una pieza que vuelve a situarlo en ese territorio íntimo y reflexivo donde su voz y su guitarra funcionan como un pequeño laboratorio filosófico. El videoclip, dirigido por Fredrik Egerstrand, también está disponible y sirve como carta de presentación de un disco que, según el propio artista, reflexiona sobre la humanidad contemporánea, la herencia evolutiva y los peligros de las narrativas dogmáticas que frenan el progreso colectivo.

El álbum incluirá trece canciones, entre ellas el reciente single Pajarito, publicado a finales de 2025, y títulos como A Perfect Storm, For Every Dusk o Joy (Can’t Help but Sing). En palabras del propio González, este trabajo invita a “rebelarse contra los replicadores” —ya sean genes, ideologías o tecnologías— y a defender los valores humanistas frente a un futuro que podría inclinarse hacia la distopía si no se actúa de forma colectiva y consciente. La intención es clara: un disco que puede disfrutarse por su sonido cálido y sus armonías características, pero que también busca activar al oyente, empujarlo a pensar y a participar en la construcción de un mundo más sensato.

La gira de presentación recorrerá Estados Unidos entre abril y mayo, con paradas en ciudades como Boston, Nueva York, Chicago, Seattle, San Francisco o Los Ángeles. Además, el 9 de julio de 2026 actuará en el Auditorio Natural de Lanuza (Sallent de Gállego, Huesca) como parte de la programación del Festival Pirineos Sur 2026.

Un regreso esperado para un artista que, aunque nunca ha sido amigo del ruido mediático, sí ha sabido construir una de las carreras más coherentes y respetadas del indie folk internacional.

Una carrera construida desde la delicadeza: la evolución de José González

Nacido en Gotemburgo y de origen argentino, José González comenzó a llamar la atención a principios de los 2000 con su debut Veneer (2003), un disco minimalista que lo situó en el mapa internacional gracias a su reinterpretación de Heartbeats de The Knife, que se convirtió en un fenómeno global. A partir de ahí, González consolidó un estilo propio basado en el fingerpicking preciso, las melodías austeras y una sensibilidad introspectiva que lo emparenta con figuras como Nick Drake o Elliott Smith, pero siempre desde una voz personal y reconocible. Su segundo álbum, In Our Nature (2007), profundizó en esa línea con canciones que exploraban la condición humana desde una perspectiva casi científica, algo que ha sido una constante en su obra.

Tras un largo periodo centrado en su banda paralela, Junip, González regresó en solitario con Vestiges & Claws (2015), un trabajo más rítmico y expansivo que mostraba su interés por la percusión y las estructuras repetitivas. En 2021 publicó Local Valley, un álbum que incorporaba letras en español y sueco y que ampliaba su paleta sonora sin perder su esencia meditativa. Ahora, con Against the Dying of the Light, el sueco parece cerrar un círculo: vuelve a la reflexión existencial, pero desde un punto de vista más político y urgente, consciente de los desafíos tecnológicos, sociales y ambientales del presente. Su discografía es una de las más sólidas del indie acústico europeo, y cada nuevo lanzamiento confirma que su música sigue siendo un refugio, pero también una invitación a mirar el mundo con más claridad y responsabilidad.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.