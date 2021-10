Josef Salvat está de vuelta con «Islands» y presenta «The Drum» como adelanto

Artista

Josef Salvat

¿Por qué es noticia?

‎El artista‎ ha anunciado su tercer álbum ‎‎Islands, que se publicará el 18 de febrero de 2022 ‎‎a través de Leafy Outlook. Además, ha presentado el nuevo single The Drum como segundo adelanto tras I’m Sorry el mes pasado.

Sobre la canción y el vídeo

‎Sobre la inspiración tras esta nueva canción, Salvat ha asegurado que «The Drum fue escrita el día después de la muerte de David Bowie. Su fallecimiento fue una inspiración melódica y lírica. Estoy investigando a ciertas personas en mi vida, pero principalmente estoy siendo sombrío sobre mí mismo y mi propia obsesión por mí mismo».‎

Sobre el disco

Acerca del nuevo trabajo, que sucederá al Modern Anxiety de 2020, Salvat afirma creer que «algunas de las mejores canciones que he escrito están en este disco. Algunas de las melodías más divertidas y libres. Incluso cuando hay tristeza, es más una comprensión melancólica. Hay una aceptación y un perdón de los errores pasados para así seguir adelante. Estoy orgulloso de todos mis álbumes por diferentes razones, pero creo que ‎‎Islands‎‎ es mi mejor momento».‎‎

Josef Salvat – The Drum

Tracklist del disco

I’m Sorry

Promiscuity

The Drum

So Lite

Pleasure Pain

Sunbeams

Honey on the Tongue

Happy

Billion Faces

Changes (Without You)

Islands

Sobre Josef Salvat

El cantante y compositor australiano Josef Salvat, nacido en Australia y residente en Londres, surgió en 2014 en medio de una ola de hype generado por su EP debut, In Your Prime. Su electro-pop elegante y frecuentemente melancólico continuó ganando fanáticos con sencillos como "Hustler" de su álbum debut de 2015. Salvat regresó en 2020 con un nuevo trabajo profundamente personal, Modern Anxiety.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

