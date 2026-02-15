Josh Freese rompe su silencio y aclara su salida de Foo Fighters sin dramatismos

La historia reciente de Josh Freese es un recordatorio de que, en la música, incluso los giros más inesperados pueden convertirse en una oportunidad para reafirmar una trayectoria única. Tras su salida de Foo Fighters, el veterano batería ha dejado claro que no necesita compasión ni dramatismos: está exactamente donde quiere estar. En una nueva entrevista, Freese asegura que “nadie debería sentir lástima por mi”, una declaración que resume a la perfección su presente profesional, marcado por la libertad creativa y el regreso a proyectos que siempre han formado parte de su ADN musical .
El músico, que se unió a Foo Fighters en 2023 como batería de gira tras la muerte de Taylor Hawkins, reconoció que su despido le pilló por sorpresa. Aun así, insiste en que guarda un recuerdo positivo de su paso por la banda y, sobre todo, de trabajar bajo la dirección de Dave Grohl, a quien respeta profundamente como baterista. Freese explica que disfrutó cada concierto y cada interacción, pero que un día todo terminó sin previo aviso. De todos modos, lejos de recrearse en la incertidumbre, ha preferido centrarse en lo que vino después: volver a tocar con Nine Inch Nails, reencontrarse con Weezer y seguir colaborando con artistas como Danny Elfman o Billy Idol.
En cierto modo, su regreso a Nine Inch Nails fue recibido como una especie de “restauración del orden natural”, recordando que Freese ha sido durante décadas uno de los bateristas más solicitados del rock alternativo. Su versatilidad, su precisión quirúrgica y su capacidad para adaptarse a estilos muy distintos lo han convertido en un músico imprescindible en giras, estudios y proyectos especiales. Por eso, cuando afirma que “estoy de vuelta donde pertenezco”, no suena a consuelo: suena a constatación.
Mientras Foo Fighters continúan avanzando hacia un nuevo álbum —con once fragmentos ya publicados en su web y la promesa de un sucesor para But Here We Are—, Freese sigue construyendo su propio camino, uno que nunca ha dependido de una sola banda. Y quizá ahí reside la clave: Josh Freese no es un músico que se quede quieto, sino uno que siempre encuentra el siguiente escenario donde brillar.
Josh Freese: Cuatro décadas marcando el pulso del rock
Josh Freese es uno de los bateristas más prolíficos, versátiles y respetados de las últimas cuatro décadas. Su carrera comenzó a finales de los años 80, cuando apenas era un adolescente tocando en Disneyland, pero pronto se convirtió en un nombre recurrente en la escena punk californiana. Su salto definitivo llegó con The Vandals, banda con la que consolidó un estilo rápido, preciso y lleno de personalidad. Desde entonces, Freese ha sido un músico omnipresente en el rock alternativo, colaborando con grupos tan influyentes como A Perfect Circle, Nine Inch Nails, Devo, Guns N’ Roses, Paramore, Weezer o The Offspring. Su capacidad para adaptarse a contextos sonoros muy distintos —del industrial al pop rock, del punk al metal alternativo— lo ha convertido en un batería de referencia para productores y artistas de primer nivel.
En estudio, su huella es igual de impresionante. Ha participado en más de 400 grabaciones, incluyendo discos tan influyentes como Mer de Noms de A Perfect Circle, With Teeth de Nine Inch Nails, The Weirdness de The Stooges o Dude Ranch de Blink-182. Su estilo combina una técnica impecable con una musicalidad que prioriza siempre la canción por encima del lucimiento personal. Quizá por eso ha sido el elegido para sustituir a bateristas icónicos en momentos clave, como ocurrió con Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins. Aunque su paso por la banda fue breve, reforzó su visibilidad ante una nueva generación de oyentes. Hoy, Freese continúa alternando giras, grabaciones y colaboraciones, demostrando que su carrera no depende de un solo proyecto, sino de una trayectoria construida a base de talento, constancia y una ética de trabajo que pocos pueden igualar.
