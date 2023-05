Josh Freese se une a los Foo Fighters como nuevo baterista

Los Foo Fighters han anunciado que su nuevo baterista para las giras será Josh Freese, un músico con una amplia trayectoria profesional que ha colaborado con bandas tan diversas como Nine Inch Nails, A Perfect Circle, Devo o Guns N’ Roses.

Freese no es ningún desconocido para Dave Grohl y compañía, ya que había tocado con ellos ocasionalmente en algunos conciertos benéficos o especiales. Sin embargo, ahora se incorpora como miembro oficial para las giras y grabaciones del grupo.

Para poder dedicarse plenamente a los Foo Fighters, Freese ha tenido que dejar atrás otros proyectos musicales en los que estaba involucrado. Según informa Variety, Freese ha abandonado recientemente sus compromisos con The Offspring y Danny Elfman, dos bandas con las que había estado tocando durante años.

Un nuevo álbum en camino

La llegada de Freese coincide con el lanzamiento del nuevo álbum de los Foo Fighters, titulado But Here We Are. Se trata del primer disco del grupo desde la muerte de su baterista Taylor Hawkins y el décimo de su carrera.

El álbum saldrá a la venta el próximo 2 de junio y promete ser un homenaje al baterista desaparecido y una muestra del poder curativo de la música.

Hasta el momento, los Foo Fighters han querido darnos dos pequeños aperitivos de este trabajo y ya han compartido los singles Under You y Rescued.

Una gira cargada de festivales

Los Foo Fighters tienen por delante una larga temporada de giras que comienza a finales de este mes con un concierto en el Bank of New Hampshire Pavilion el 24 de mayo y continúa con una larga serie de festivales hasta noviembre.

Entre sus muchas paradas en festivales, los Foo Fighters tocarán en Bonnaroo en junio, Festival D’Ete De Quebec en julio, Outside Lands Festival en agosto, el Ohana Festival, también en agosto, y muchos más.

Estos conciertos marcarán el regreso de la banda a los escenarios tras la pérdida de Hawkins y la primera vez que tocarán con Freese como baterista oficial.