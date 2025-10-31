Josh Freese vuelve a la batería con Weezer y Patrick Wilson cambia de instrumento

La gira sudamericana de Weezer viene con sorpresa: el baterista Josh Freese se reincorpora a la banda para tocar en sus conciertos de noviembre en São Paulo, Buenos Aires y Santiago. Freese, que ya fue parte de la formación en vivo entre 2007 y 2012, sustituirá temporalmente a Patrick Wilson, quien no abandona el grupo, sino que cambiará temporalmente de rol para tocar la guitarra eléctrica durante esta etapa de la gira.

La noticia la dio el propio Freese en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen de una batería con el logo de Weezer y escribió: “Deseando ir a Sudamérica con Weezer”. En los comentarios, cuando un fan preguntó por Wilson, Freese respondió con un emoji de guitarra, confirmando que el baterista original estará presente, pero en otro instrumento. Este cambio no es nuevo: en giras anteriores, Wilson ha alternado entre batería y guitarra, especialmente cuando Rivers Cuomo se ha centrado en el rol de frontman.

La vuelta de Freese se produce tras su salida de Foo Fighters, donde fue baterista de gira desde 2023 tras el fallecimiento de Taylor Hawkins. En declaraciones tras esta noticia, Freese confesó sentirse “sorprendido y decepcionado” por la decisión de la banda, que no ofreció explicaciones claras. Actualmente, también está colaborando con Nine Inch Nails, reemplazando a Ilan Rubin. Su participación con Weezer parece una oportunidad perfecta para reencontrarse con viejos amigos antes de retomar compromisos con otras bandas en 2026.

Josh Freese: el baterista que ha tocado con medio planeta

Josh Freese es uno de los bateristas más prolíficos y versátiles del rock alternativo y la música industrial. Nacido en 1972, comenzó su carrera profesional a los 12 años y desde entonces ha grabado y girado con más de 400 artistas. Su currículum incluye nombres como The Vandals, Devo, A Perfect Circle, Nine Inch Nails, Guns N’ Roses, Sting, Weezer y Foo Fighters, entre muchos otros. Su estilo combina precisión técnica con una energía explosiva que lo ha convertido en uno de los músicos más solicitados del circuito.

En cuanto a discografía propia, Freese ha lanzado varios álbumes como solista, entre ellos The Notorious One Man Orgy (2000), Since 1972 (2009) y My New Friends (2011), donde muestra su faceta más experimental y humorística. Además, ha sido parte esencial en numerosos discos clave, ya que su capacidad para adaptarse a distintos géneros —del punk al metal industrial, pasando por el pop alternativo— lo convierte en un comodín de lujo para cualquier banda que necesite un golpe certero y creativo.

