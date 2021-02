Josh Homme tiene nuevos poemas “Glass Cars” y “Where The Fog Begins”

El músico y productor de rock estadounidense Josh Homme ha compartido dos poemas nuevos en su cuenta de Instagram. Se trata de grabaciones de noviembre de 2015 recitadas en voz de barítono por el artista, bajo los títulos Glass Cars y Where The Fog Begins.

“En una vieja pieza de tecnología, encontré esta grabación. Estaba enfermo, atrapado en la cama y sintiéndome inquieto; sin embargo, hubo un lado positivo. Había transformado mi voz al bajarla, haciéndome sonar como un intérprete de radio durante casi un día entero. Aproveché la oportunidad de barítono e hice lecturas de un puñado de poemas que había escrito. Ninguno de los poemas sufrió daños durante la grabación de su lectura en voz alta” comentaba el fundador de Queens of the Stone Age refiriéndose a Where The Fog Begins.

Homme, conocido también por haber sido guitarrista de Kyuss, también habló sobre lo que le inspiró para la creación de Glass Cars, su hija, Camile. Y esto es lo que Homme explicaba sobre ello: “Un día, hace un mundo, mientras conducíamos con nuestra hija, su mamá y yo le pedimos que inventara un título de canción para que lo usáramos. Sin perder el ritmo, dijo tranquilamente “Glass Cars”. Su mamá y yo amamos tanto el título que a menudo pretendíamos discutir sobre quién podría usar el título. Al final decidimos compartir el título. Mi versión es solo un poema. Poem es un soltero de toda la vida, que aún no ha conocido a esa canción especial, con la que el poema se siente listo para hacer un compromiso de canción de por vida”.

Escucha estos magníficos poemas a continuación: