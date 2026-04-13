Josh Klinghoffer vuelve a la primera línea con un Pluralone íntimo, acústico y lleno de memoria emocional

El regreso discográfico de Josh Klinghoffer con su proyecto Pluralone no es simplemente una nueva entrega: es una especie de reajuste vital. Tras cuatro años sin publicar un álbum, el músico —conocido por su pasado en Red Hot Chili Peppers y su papel actual como multiinstrumentista de gira con Pearl Jam— anuncia A Drop in the Ocean, un trabajo acústico que verá la luz el 12 de junio y que llega acompañado del single “Peer Into Your Dreams”, una pieza que condensa la sensibilidad que atraviesa todo el disco.

El álbum nace de un impulso muy concreto: la muerte del legendario batería Tony Allen al inicio de la pandemia. Klinghoffer, afectado por la noticia, grabó una versión casera de “Poison” de Rocket Juice & the Moon y alguien le sugirió que hiciera un disco entero así. Él lo tomó al pie de la letra. Desde entonces, fue construyendo un conjunto de canciones desnudas, directas y sin artificios, grabadas junto al productor Eric Palmquist, colaborador habitual que por primera vez asume oficialmente ese rol.

En este nuevo trabajo, Klinghoffer se aleja de la producción densa que caracterizó parte de su etapa anterior y apuesta por guitarras acústicas, fingerpicking y una voz más clara y frontal. Canciones como “Too Much Time Gone By”, “Simple Action” o la propia “Peer Into Your Dreams” nacieron en 2021, en plena reclusión pandémica, mientras que otras, como “Give”, llevan más de dos décadas persiguiéndole hasta encontrar su forma definitiva. También destaca “I Hope You Knew”, un homenaje íntimo al fallecido Taylor Hawkins, donde Klinghoffer reconoce que su mayor preocupación tras la muerte del batería era que “espero que supiera cuánto lo quería la gente”.

El músico reconoce que este disco ha sido un proceso lento, interrumpido por giras con Pearl Jam, sesiones con artistas como Elton John, Brandi Carlile o Sam Fender, y un ritmo de trabajo que apenas le dejaba hueco para su propio proyecto. Ahora, con una agenda más despejada por primera vez en 15 años, Klinghoffer ha podido cerrar este capítulo… y ya prepara otro: asegura que su siguiente álbum podría llegar tan pronto como octubre.

Pero este regreso musical convive con un proceso judicial que ha marcado su último año. Según las últimas informaciones, Klinghoffer se declaró no culpable del cargo de homicidio vehicular sin negligencia grave tras atropellar a un peatón, Israel Sánchez, el 18 de marzo de 2024, cuando realizaba un giro a la izquierda en una intersección de California. Sánchez falleció horas después por traumatismo craneal, y la familia ha presentado además una demanda civil por homicidio culposo, alegando que el músico estaba usando el móvil en ese momento. Su abogado sostiene que fue “un trágico accidente” y que Klinghoffer se detuvo, llamó al 911 y esperó a los servicios de emergencia. El caso volverá a los tribunales el 31 de octubre.

Josh Klinghoffer y Pluralone, una trayectoria que demuestra que la reinvención también puede sonar a hogar

A lo largo de su carrera, Josh Klinghoffer ha demostrado ser uno de los músicos más versátiles de su generación. Tras sus inicios con Bicycle Thief y su estrecha relación creativa con John Frusciante, dio el salto definitivo al sustituirle como guitarrista principal de Red Hot Chili Peppers entre 2009 y 2019, etapa en la que grabó los álbumes I’m With You y The Getaway. Paralelamente, desarrolló Pluralone, su proyecto más personal, con discos como To Be One With You o I Don’t Feel Well, donde explora un pop experimental y emocional. Desde 2020, su papel como multiinstrumentista de gira con Pearl Jam y su participación en proyectos de Eddie Vedder han ampliado aún más su paleta sonora. Con A Drop in the Ocean, Klinghoffer reafirma su identidad como compositor sensible, inquieto y siempre en movimiento.

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