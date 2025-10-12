Joyce Manor vuelve con un disco que suena a California, nostalgia y punk de autor

Joyce Manor está de regreso con su séptimo álbum de estudio, I Used To Go To This Bar, que verá la luz el próximo 30 de enero de 2026 a través de Epitaph Records. El trío californiano —formado por Barry Johnson, Chase Knobbe y Matt Ebert— lanza este nuevo trabajo tras tres años de silencio discográfico desde 40 oz. to Fresno (2022), y lo hace con un primer adelanto titulado Well, Whatever It Was, una canción que, según su propio vocalista, es “una de las más californianas jamás grabadas”.

El single, producido por Brett Gurewitz (de Bad Religion y fundador de Epitaph), mezcla versos con ecos de Jane’s Addiction, coros al estilo Beach Boys y Weezer, y un final que recuerda a los Red Hot Chili Peppers. El videoclip, dirigido por Lance Bangs, parodia el programa The Great British Bake Off con cameos de personajes que imitan a Robert Smith, Kate Bush, Morrissey o los hermanos Gallagher, en una sátira tan absurda como encantadora.

El álbum incluye nueve temas, entre ellos All My Friends Are So Depressed, The Opossum y la propia I Used To Go To This Bar, y cuenta con colaboraciones de lujo como Joey Waronker (Beck, R.E.M.) y Lenny Castro en la percusión. Además, el grupo se embarcará en una gira europea este otoño con paradas en Londres, Glasgow y Berlín. Según declaraciones recogidas por The Line of Best Fit, Johnson afirma que trabajar con Gurewitz fue como volver a las raíces del punk que los formó, y que este disco es una especie de homenaje a los clásicos que los inspiraron.

De la escena DIY al Olimpo del punk moderno: la evolución de Joyce Manor

Formados en 2008 en Torrance, California, Joyce Manor surgió como un proyecto acústico entre Barry Johnson y Chase Knobbe, que pronto evolucionó hacia un sonido punk más eléctrico y directo con la incorporación de Matt Ebert al bajo. Su debut homónimo de 2011, editado por 6131 Records, se convirtió en un fenómeno de culto gracias a himnos como Constant Headache, que capturaban la angustia millennial en apenas dos minutos. Su segundo álbum, Of All Things I Will Soon Grow Tired (2012), fue un giro más crudo y experimental, con tintes de folk-punk y una versión de Video Killed the Radio Star que dividió a su base de fans.

El gran salto llegó en 2014 con Never Hungover Again, su primer disco para Epitaph, que los consolidó como referentes del emo revival junto a bandas como Tigers Jaw y Title Fight. A partir de ahí, Joyce Manor no dejó de evolucionar: Cody (2016) exploró estructuras más melódicas, Million Dollars to Kill Me (2018) abrazó el power-pop, y 40 oz. to Fresno (2022) recuperó la urgencia de sus inicios con una producción más pulida. Siempre fieles a canciones breves, letras confesionales y una estética DIY, el grupo ha sabido mantenerse relevante sin perder su esencia. Su discografía es una clase magistral de cómo madurar sin volverse aburrido, y I Used To Go To This Bar promete ser otro capítulo brillante en esa historia.

