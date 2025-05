Judas Priest desvela su legado en un documental dirigido por Tom Morello

La legendaria banda de heavy metal Judas Priest tendrá su propio documental, The Ballad of Judas Priest, un proyecto que promete explorar su impacto transformador en el género. Anunciado por Sony Music Vision, el filme está codirigido por Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, en su debut como director, junto al reconocido cineasta Sam Dunn, conocido por Metal: A Headbanger’s Journey.

Un viaje de 50 años de metal

El documental, que aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero se espera para finales de 2025, recorre los más de 50 años de carrera de Judas Priest, desde sus orígenes en Birmingham, Inglaterra, hasta su consagración como íconos del heavy metal, ganadores de un Grammy y miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll. Rob Halford y compañía declararon: “Hemos vivido y respirado metal durante más de cinco décadas, y en este documental convocamos a nuestra congregación para presenciar nuestras vidas sin censura”. La película promete un acceso íntimo y sin filtros, destacando cómo la banda definió el sonido y la estética del metal, además de hacerlo más inclusivo, en parte gracias a la valentía de Halford, quien se declaró abiertamente gay en 1998, un hito en el género.

Un equipo creativo de lujo

Producido por Banger Films, el proyecto cuenta con Morello también como productor ejecutivo, junto a figuras destacadas de Sony y Epic Records. Morello y Dunn afirmaron: “Esta película capturará cómo Judas Priest no solo moldeó el heavy metal, sino que lo convirtió en un espacio más inclusivo”. La combinación de la experiencia de Dunn en documentales de metal y la pasión de Morello, un declarado fan del género, asegura un retrato auténtico y profundo.

Gira y legado vigente

El anuncio llega en un momento álgido para Judas Priest, tras el lanzamiento de su decimonoveno álbum, Invincible Shield, en 2024, y mientras preparan una gira norteamericana junto a Alice Cooper en otoño de 2025. The Ballad of Judas Priest promete ser una celebración de su legado, desde himnos como Breaking the Law hasta su influencia cultural duradera.

Forjando el heavy metal: la épica carrera de Judas Priest

Formada en 1969 en Birmingham, Inglaterra, Judas Priest se erigió como pionera del heavy metal junto a contemporáneos como Black Sabbath. Con Rob Halford (voz), Ian Hill (bajo), Glenn Tipton y K.K. Downing (guitarras), y bateristas rotativos, la banda debutó con Rocka Rolla (1974), un álbum que ya insinuaba su potencia. Sin embargo, fue con Sad Wings of Destiny (1976), incluyendo Victim of Changes, donde definieron su sonido característico: riffs afilados y la voz operística de Halford.

La década de 1980 marcó su apogeo con discos icónicos como British Steel (1980), que incluye Breaking the Law y Living After Midnight, y Screaming for Vengeance (1982), con You’ve Got Another Thing Comin’. Estos álbumes consolidaron su estética de cuero y tachas, hoy sinónimo de heavy metal. En 1990, Painkiller mostró una evolución hacia un sonido más técnico y agresivo. A pesar de la salida temporal de Halford en los 90, la banda regresó con fuerza en Angel of Retribution (2005).

Con 19 álbumes de estudio, el más reciente Invincible Shield (2024), Judas Priest ha vendido millones de discos y ganado un Grammy por Dissident Aggressor en 2010. Su impacto trasciende la música: Halford rompió barreras al declararse gay, promoviendo la inclusividad en un género tradicionalmente masculino. Actualmente, con Richie Faulkner y Andy Sneap en las guitarras y Scott Travis en la batería, la banda sigue activa, con una gira junto a Alice Cooper programada para 2025.

Entre sus obras clave están Sin After Sin (1977), Defenders of the Faith (1984), Turbo (1986) y Firepower (2018), que demuestran su versatilidad y longevidad. Su música, cargada de himnos rebeldes, ha inspirado a generaciones de bandas y fans, consolidándolos como arquitectos del heavy metal.

