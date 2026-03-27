Judd Apatow prepara un documental sobre Mark Oliver Everett (Eels) para contar una vida marcada por la tragedia y la integridad artística

Judd Apatow está produciendo un nuevo documental centrado en la figura de Mark Oliver Everett, más conocido como E, líder de Eels y uno de los compositores más singulares de las últimas tres décadas. El proyecto, titulado The Way I Was Made: The Story Of A Man Called E, estará dirigido por Gus Black, colaborador habitual de la banda y responsable de varios de sus videoclips.

El filme promete un retrato íntimo y emocional del músico, poniendo el foco en una biografía atravesada por pérdidas devastadoras. Según la sinopsis oficial, “The Way I Was Made es un retrato íntimo y emocionalmente poderoso de la búsqueda inquebrantable de integridad creativa de un artista frente a una tragedia personal profunda”. La historia de E es, efectivamente, una de las más duras del rock alternativo: descubrió a su padre muerto cuando era adolescente y, años después, perdió a su hermana y a su madre en un corto periodo de tiempo. En lugar de perseguir la fama, eligió transformar ese dolor en una de las discografías más conmovedoras y respetadas de la música moderna.

Apatow, que ya había trabajado con E en la serie Love (2016), lo resume con su habitual mezcla de humor y admiración: “Siempre pensé que la historia de E sería un documental fantástico. No entiendo por qué ha tardado tanto”. El director llevaba años interesado en contar esta vida tan improbable como inspiradora.

El documental también recuperará episodios curiosos de la trayectoria del músico, como cuando fue confundido con un terrorista en Hyde Park durante una pausa de prensa, o la vez que rechazó medio millón de dólares por usar una canción de Eels en un anuncio de antidepresivos. Su respuesta, según contó a NME, fue tan afilada como su música: “No podía hacerlo porque el chiste habría sido: ‘Sí, los necesitarás cuando escuches el nuevo disco de Eels’”.

La película llega en un momento en el que la figura de E vuelve a recibir atención renovada. Su autobiografía de 2007, Things The Grandchildren Should Know, sigue siendo considerada una de las mejores memorias escritas por un músico contemporáneo, algo que Pete Townshend describió como “uno de los mejores libros jamás escritos por un artista actual”.

Con este documental, Apatow y Black buscan capturar no solo la tragedia, sino también la resiliencia, el humor y la creatividad que han convertido a E en un artista de culto.

Eels, una trayectoria que convirtió el dolor en una de las obras más personales del rock alternativo

Desde su debut en los 90, Eels —con E como núcleo creativo— han construido una discografía que combina melancolía, ironía y una sensibilidad única para narrar la fragilidad humana. Discos como Beautiful Freak, Electro-Shock Blues o Blinking Lights and Other Revelations han sido aclamados por su honestidad brutal y su capacidad para transformar experiencias traumáticas en canciones luminosas y profundamente humanas. A lo largo de los años, la banda ha explorado desde el rock alternativo hasta el folk introspectivo, siempre con una voz propia e inconfundible. La historia personal de E, marcada por pérdidas familiares y una búsqueda constante de sentido, ha convertido su obra en un refugio emocional para miles de oyentes. El documental de Apatow promete situar su legado en el lugar que merece: el de un creador que convirtió la adversidad en arte perdurable.

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