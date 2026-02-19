Julia Cumming inicia una nueva etapa con «Julia», un debut en solitario que reivindica la vulnerabilidad como fuerza

La siempre magnética Julia Cumming, voz y bajista de Sunflower Bean, acaba de abrir un nuevo capítulo en su trayectoria con el anuncio de Julia, su primer álbum en solitario, previsto para el 24 de abril a través de Partisan Records. El proyecto llega acompañado de “My Life”, un single que funciona como declaración de intenciones y que, además, estrena un videoclip dirigido por el cineasta Edgar Wright, rodado en Londres este invierno. La artista lo define como el inicio de una etapa marcada por la liberación personal y creativa, un proceso que —según ha explicado— ha tardado tres años en tomar forma tras un periodo de autoexploración y redefinición artística .

“My Life” se sostiene sobre un piano íntimo que deja espacio a una letra que funciona casi como un mantra de supervivencia emocional. En el tema, Cumming canta: “I sing these words for me / To hear the sound / To let them ring / To drown you out”, una frase que encapsula el espíritu de renacimiento que atraviesa todo el álbum. La artista explica que la canción nació tras un periodo de presión acumulada, entre giras, composición y la búsqueda de un lugar propio dentro de la industria. “Fue liberación, y supe inmediatamente que era el comienzo de algo nuevo”, afirma en el comunicado oficial .

El disco, grabado en seis semanas en Los Ángeles junto a Brian Robert Jones (colaborador de Paramore y Vampire Weekend) y el productor Chris Coady (Yeah Yeah Yeahs, TV On The Radio), se nutre de influencias que van desde Carole King y Neil Diamond hasta Joni Mitchell o Brian Wilson. Cumming lo describe como “el álbum anti-cool definitivo”, un espacio luminoso para quienes nunca encajaron en moldes ajenos. “Quiero que este disco sea un lugar donde esas chicas puedan encontrar consuelo. No tienes que ser lo que otros esperan para ser suficiente”, explica .

Para celebrar el lanzamiento, la artista ofrecerá una breve gira de presentación que pasará por Nueva York, Los Ángeles, Londres, Mánchester, Berlín y París entre abril y mayo. Este movimiento en solitario llega mientras Sunflower Bean preparan Mortal Primetime, su próximo álbum, continuación de Headful of Sugar (2022), un trabajo que ya reflejaba tensiones creativas internas que el grupo ha reconocido abiertamente en entrevistas recientes.

Julia Cumming: de icono indie con Sunflower Bean a una voz propia en solitario

Hablar de Julia Cumming es hablar de una de las figuras más singulares surgidas de la escena neoyorquina de la última década. Su irrupción con Sunflower Bean a mediados de los años 2010 coincidió con un momento en el que el indie rock buscaba nuevas voces capaces de equilibrar energía, sensibilidad y una estética propia. Con la banda, Cumming publicó tres álbumes de estudio —Human Ceremony (2016), Twentytwo in Blue (2018) y Headful of Sugar (2022)—, trabajos que consolidaron al trío como una de las propuestas más versátiles de su generación. Su mezcla de rock psicodélico, pop brillante y guitarras afiladas les valió elogios en medios especializados, que destacaron la capacidad del grupo para reinventarse sin perder identidad.

Más allá de la música, Cumming se convirtió en una presencia reconocible en la cultura pop gracias a su activismo, su trabajo en moda y su carisma escénico, que la situaron como una figura influyente dentro y fuera del circuito indie. Sin embargo, su evolución artística siempre apuntó a un territorio más personal. La intensidad emocional de canciones como “TwentyTwo”, “I Was a Fool” o “In Flight” ya dejaba entrever una voz que buscaba un espacio propio para explorar temas de identidad, vulnerabilidad y crecimiento.

Ese espacio llega ahora con Julia, un álbum que no pretende romper con su pasado, sino ampliarlo. La artista ha descrito este proyecto como una “reinvención total”, pero también como un regreso a la esencia de por qué empezó a escribir canciones. Su colaboración con Brian Robert Jones y Chris Coady refuerza esa intención de construir un sonido más cálido, orgánico y centrado en la narrativa emocional. Si en Sunflower Bean compartía el foco creativo, aquí se permite una introspección más profunda, sin renunciar a la luminosidad que siempre ha caracterizado su música. Con este debut, Cumming no solo inaugura una nueva etapa: confirma que su voz —en todos los sentidos— tiene mucho más que decir.

