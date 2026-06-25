Hay canciones que caben perfectamente en un disco y canciones que necesitan más espacio del que ese disco puede darles. Julia Holter lo sabía desde que terminó Something in the Room She Moves (2024): la canción «Materia» tenía vida propia, pedía otras formas, multiplicaba sus posibilidades cada vez que la tocaba en directo. La respuesta no fue una reedición ni un EP de descartados. La respuesta es un disco nuevo.

Domino publicará Materia el 21 de agosto de 2026. Ya está disponible el primer single, «Fantasy», acompañado de un videoclip dirigido por Dicky Bahto.

Un disco que nació dentro de otro disco

Materia no es exactamente una secuela ni exactamente un disco de rarezas. Es algo más preciso: una expansión, un laboratorio que Something in the Room She Moves no podía contener. La colección de siete canciones incluye dos versiones distintas de la canción que da título al álbum (ya presente en Something), cinco canciones nuevas escritas entre giras y material concebido durante la grabación del disco anterior.

La semilla es antigua: Holter escribió «Materia» poco después de terminar las giras de Aviary (2018), y la canción funcionaba especialmente bien en los conciertos en solitario, con voz y piano, las letras todavía mutando mientras buscaba su significado. Cuando llegó la hora de grabar Something, la incluyó pero sintió que había algo más ahí dentro, una textura más densa, una armonía que podía extenderse mucho más. Ese «más» es ahora Materia.

Dos vidas para una misma canción

El corazón conceptual del disco son sus dos versiones de «Materia». «Materia 2» es un sueño alucinatorio de caja de ritmos, bajo y clarinete, con la voz de Holter espiralizándose junto a la de Jessika Kenney. «Materia 3», pensada como pista oculta en homenaje a la era del CD de su adolescencia, ralentiza literalmente la versión de Something: el resultado no es una versión más lenta sino algo más extraño y revelador, una ampliación del campo visual que relee la canción original desde otro ángulo.

La inspiración viene de lejos: la melodía modal y los acordes densos de «Materia» tienen deuda directa con Hildegard von Bingen, la compositora medieval cuyo trabajo Holter ha estudiado con fascinación. Ese sustrato antiguo y casi litúrgico sobrevive en ambas reinvenciones del disco.

El single «Fantasy» y el arte de la contradicción

«Esta canción de aparente abandono irreflexivo fue, paradójicamente, el trabajo más laborioso de todo el disco: tardé más de un año, pasó por múltiples transformaciones, y me encanta esa contradicción». Así describe Holter «Fantasy», el single de presentación: bailable, casi hipnótica, construida como un conjuro. Pero debajo de la superficie hay algo más inquieto. Entre el impulso de la melodía aparece la línea «blink at the light and hope to survive», porque los sueños diurnos también pueden ser peligrosos en un estado autoritario, como la propia artista señala.

El vídeo, rodado por Dicky Bahto en colaboración con Holter, la muestra a ella misma entre una serie de imágenes oníricas y fugaces: brazos que atraviesan el encuadre, gestos de movimiento y conexión. El resultado encaja perfectamente con una canción que opera en el espacio entre la euforia y el nerviosismo.

El mismo equipo, siete modos distintos

Materia cuenta con la misma banda que acompañó a Holter en Something in the Room She Moves: Elizabeth Goodfellow a la batería, Devra Hoff al bajo fretless, Maia a la flauta, Chris Speed al saxofón y clarinete, Tashi Wada a los sintetizadores y Kenny Gilmore en la coproducción, ingeniería y mezclas.

Son siete canciones pero son, también, siete aproximaciones distintas. «My Twin», construida a partir de un riff de una maqueta descartada de Something, es una de las piezas más emocionalmente intensas del disco. La impresión de conjunto es la de una artista que ha decidido explorar los márgenes de su propio trabajo con total libertad, sin la presión de un álbum de estudio convencional.

Tracklist completo de Materia

«The Laugh Is in the Eyes» «My Lost One» «Fantasy» «Materia 2» «Clepsydra» «My Twin» «Materia 3»

Julia Holter: la compositora que hace discos como mundos

Para quien llegue aquí sin conocer bien su trabajo, un mapa mínimo. Natural de Los Ángeles, Holter es una de las compositoras más singulares e inclasificables de su generación: su música se mueve entre la canción de cámara, el art-pop, la improvisación y la música clásica contemporánea sin que ninguna etiqueta le quede cómoda del todo. Sus discos anteriores a Something (entre los que destacan Loud City Song, Have You in My Wilderness y sobre todo Aviary, su obra más ambiciosa hasta la fecha) son objetos complejos y densos que se revelan en capas sucesivas.

Something in the Room She Moves fue un paso distinto: más cálido, más inmediato, construido alrededor de la maternidad, el duelo y la transformación. Pitchfork destacó que la visión cinematográfica de Holter nunca había sonado tan difusa; The FADER lo situó en el puesto 35 de los mejores discos de 2024. Materia llega como el reverso exacto de esa calidez. Si Something era el hogar, Materia es la ventana.

Que Materia llegue el mismo día que Thrasher de Brandon Flowers es uno de esos accidentes del calendario discográfico que acabará recordándose. Los dos son, a su manera, discos sobre el origen: uno sobre el padre y su música de carretera, otro sobre una canción que pedía crecer. El 21 de agosto va a ser un día muy interesante.

▶ «Materia» — Julia Holter | 21 de agosto de 2026 | Domino Recording Co.

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