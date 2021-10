Julia Shapiro ultima el lanzamiento de su nuevo disco con el single «Wrong Time»

Artista

Julia Shapiro

¿Por qué es noticia?

La artista prepara el lanzamiento de su nuevo disco, Zorked, para el próximo 15 de octubre, y mientras tanto nos deja escuchar un nuevo single titulado Wrong Time.

Sobre la canción

«Escribí esta canción en junio de 2020, tras darme cuenta completamente de que estaba viviendo en L.A. durante una pandemia global que parecía que no iba a acabar nunca. La canción habla sobre estar maldito, pero no admitirlo mientras sigues luchando con todas tus fuerzas para mantener tu vida en funcionamiento, contra todo pronóstico, y al mismo tiempo maldiciéndote aún más durante el proceso», afirma la cantante.

El tema viene acompañado por un lyric video que podemos ver a continuación.

Tracklist de Zorked

1. Death (XIII)

2. Come With Me

3. Wrong Time

4. Someone

5. Reptile! Reptile!

6. Pure Bliss

7. Hellscape

8. Do Nothing About It

9. Zorked

10. Hall of Mirrors