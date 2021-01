Julia Stone tiene nuevo single “We All Have” junto a Matt Berninger

La cantautora australiana Julia Stone anuncia nuevo single We All Have junto a Matt Berninger, líder de la banda de rock independiente The National. Será este mismo viernes 29 de enero cuando podamos disfrutar de ello.

La artista de blues-folk ha dado la noticia a través de su cuenta de Twitter. Este sencillo fue coproducido por St. Vicent y Thomas Bartlett, también conocido como Doveman. El videoclip que acompañará al lanzamiento de la canción está dirigido por Gabriel Gasparinatos y se ha grabado frente a la costa de Southport en Tasmania.

Este nuevo single de Stone será el cuarto que nos ha dejado escuchar de su próximo álbum Sixty Summers, después de Break, Unreal y, más recientemente, Dance. El lanzamiento de este esperado álbum, que se anunció en octubre, está previsto para el 19 de febrero y será el primer álbum en solitario de la compositora residente en Sydney desde que en 2012 publicó By the Horns.

Durante los años transcurridos entre un álbum y otro ha lanzado dos discos junto con su hermano Angus Stone: Angus & Julia Stone (2014) y Snow (2017). También lanzó una recopilación de versiones en marzo del año pasado bajo el título Songs for Australia, y el dinero recaudado fue dirigido a los esfuerzos de ayuda a los incendios forestales que tuvieron lugar en el país entre 2019 y 2020. Algunas de las canciones que recogía este disco son de artistas como The National, Kurt Vile, entre otros, así como algunas de sus propias canciones.

