Julian Casablancas vende parte de sus derechos por el catálogo musical de The Strokes

Siguiendo una tendencia que cada vez vemos que siguen más bandas y artistas (recordemos casos anteriores como Bob Dylan, Leonard Cohen o Red Hot Chili Peppers), Julian Casablancas ha vendido su participación en el catálogo de The Strokes por una cantidad no revelada a Primary Wave.

Según las informaciones publicadas por la revista Rolling Stone, la venta incluye una parte tanto de los derechos de publicación como de los masters, únicamente para la música que Casablancas ha realizado junto a The Strokes, sin incluir sus demás proyectos.

¿Harán algo parecido el resto de integrantes de la banda en el futuro o no seguirán a su cantante en esta decisión empresarial? Sea como sea, tras su baja de este pasado fin de semana en el Primavera Sound, esperamos verles en plenitud en este segundo «weekend» del festival barcelonés.

Sobre The Strokes

Pese a estar claramente inspirado en la historia del rock y en íconos neoyorquinos como Television, Velvet Underground y Ramones, el sonido directo, pulsante y contagioso de The Strokes redefinió el rock alternativo de comienzos del nuevo milenio. Su extraordinario debut Is This It (2001) rejuveneció completamente la escena e influyó decisivamente en una nueva generación de bandas emergentes como Arctic Monkeys, The Libertines o The Killers. En sus sucesivos discos el grupo fue introduciendo nuevos elementos a su paleta básica con resultados algo desparejos, a excepción del magnífico Room on Fire (2003). Sus miembros pasaron buena parte de la década de 2010 abocados a proyectos solistas, aunque volvieron a reunirse en 2020 para ofrecer uno de sus mejores discos, The New Abnormal.

Fuente: Apple Music

Discografía de The Strokes

Is This It (2001)

Room on Fire (2003)

First Impressions of Earth (2005)

Angles (2011)

Comedown Machine (2013)

The New Abnormal (2020)

