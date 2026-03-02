Juliana Hatfield sorprende con «Bets», un disco grabado junto a su contratista y publicado sin previo aviso

Juliana Hatfield vuelve a demostrar que su creatividad no entiende de rutinas ni de procesos convencionales. La artista de Massachusetts ha publicado por sorpresa Bets, un álbum que compuso y grabó junto a su contratista Eric Payne. Sí, su contratista: el mismo que reformaba su casa y que, además, es carpintero y artista visual. Payne escribió la música y tocó prácticamente todos los instrumentos, mientras que Hatfield se encargó de las letras y las melodías, formando un tándem inesperado que ha terminado cristalizando en once canciones.

El proyecto llega apenas unas semanas después de Lightning Might Strike, su disco de diciembre, y funciona casi como una precuela creativa. De hecho, algunas de las canciones de Bets fueron regrabadas para ese álbum posterior, lo que convierte este lanzamiento en una ventana fascinante al proceso de trabajo de la artista. Payne también firma la portada, reforzando la naturaleza artesanal y doméstica del proyecto. Hatfield lo explicó en Instagram con total naturalidad: “Antes de hacer mi último álbum, hice este conjunto de 11 canciones con mi contratista, Eric Payne”, añadiendo que el tema “Sugartown” es una versión íntegra de Lee Hazlewood.

El disco puede escucharse ya en Bandcamp bajo el nombre julianahatfieldandericpayne, un detalle que subraya el carácter colaborativo y casi accidental de esta aventura musical. Bets es, en esencia, un recordatorio de que la inspiración puede surgir en los lugares más improbables y de que Hatfield sigue siendo una de las voces más libres y curiosas del alt‑rock estadounidense.

<a href="https://julianahatfieldandericpayne.bandcamp.com/album/bets">Bets de Juliana Hatfield and Eric Payne</a>

Juliana Hatfield: Independencia, constancia y reinvención

Con más de tres décadas de trayectoria, Juliana Hatfield se ha consolidado como una figura imprescindible del indie y el alt‑rock estadounidense. Tras sus inicios en Blake Babies, emprendió una carrera en solitario que despegó con Hey Babe (1992) y se afianzó con Become What You Are (1993) junto a The Juliana Hatfield Three. Su discografía, extensa y siempre inquieta, incluye trabajos como Only Everything (1995), How to Walk Away (2008) o sus celebrados discos de versiones dedicados a Olivia Newton‑John y The Police. En los últimos años ha mantenido un ritmo creativo sorprendente, alternando proyectos personales, colaboraciones y lanzamientos inesperados como Lightning Might Strike (2025) y ahora Bets. Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia la mantiene como una artista de culto con una obra tan honesta como prolífica.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.