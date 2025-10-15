Julianna Barwick y Mary Lattimore se unen en un viaje sonoro llamado «Tragic Magic»

La compositora vocal experimental Julianna Barwick y la arpista de vanguardia Mary Lattimore han unido fuerzas para lanzar Tragic Magic, su primer álbum colaborativo, que verá la luz el 16 de enero de 2026 a través del sello francés InFiné. El anuncio llega acompañado del primer adelanto, Melted Moon, una pieza etérea que responde emocionalmente a los incendios forestales que arrasaron California en enero de 2025. El tema viene acompañado de un vídeo en directo grabado en Lou Lou’s Jungle Room del Lafayette Hotel de San Diego, dirigido por Joel Kazuo Knoernschild.

El disco ha sido coproducido por Trevor Spencer y promete ser un ejercicio de “telepatía musical”, según palabras de la propia Barwick, quien ya había colaborado con Lattimore en el single Canyon Lights para Adult Swim. Tragic Magic incluirá siete cortes, entre ellos una versión de Rachel’s Song de Vangelis y una composición de Roger Eno titulada Temple of the Winds. La gira de presentación arrancará en noviembre en el festival Le Guess Who? en Utrecht y recorrerá Norteamérica y Europa entre febrero y abril de 2026, con paradas destacadas en Los Ángeles, París, Londres, Berlín y Oslo.

Según Brooklyn Vegan, el álbum promete una fusión de ambient celestial, capas vocales reverberantes y arpegios de arpa que flotan como niebla. La portada del disco y el tracklist completo ya están disponibles, y todo apunta a que será una de las colaboraciones más evocadoras del próximo año. Para quienes siguen de cerca las escenas del ambient, la neoclásica y la electrónica contemplativa, esta unión es un regalo largamente esperado.

Tracklist de Julianna Barwick y Mary Lattimore – Tragic Magic

01 Perpetual Adoration

02 The Four Sleeping Princesses

03 Temple of the Winds

04 Haze with No Haze

05 Rachel’s Song

06 Stardust

07 Melted Moon

Julianna Barwick: la voz que se convierte en atmósfera

Desde su debut en 2009 con Florine, Julianna Barwick ha desarrollado un estilo inconfundible basado en loops vocales, reverberaciones y una espiritualidad sonora que la emparenta con el minimalismo sacro. Su obra más reconocida, The Magic Place (2011), la consolidó como una figura clave del ambient contemporáneo, y desde entonces ha seguido explorando los límites de la voz como instrumento en discos como Nepenthe (2013), producido por Alex Somers en Islandia, y Will (2016), donde introdujo sintetizadores y estructuras más melódicas. En 2020 lanzó Healing Is a Miracle, con colaboraciones de Jon Hopkins, Mary Lattimore y Nosaj Thing, reafirmando su capacidad para generar paisajes sonoros emocionales y expansivos.

Además de su discografía en solitario, Barwick ha trabajado con artistas como Sigur Rós, Yoko Ono y Jónsi, y ha compuesto música para instalaciones, danza contemporánea y cine. Su enfoque intuitivo y casi místico de la creación musical la ha convertido en una figura de culto dentro del ambient, con actuaciones en espacios tan diversos como iglesias, museos y festivales experimentales. Su alianza con Lattimore no solo es una continuación natural de su trayectoria, sino también una oportunidad para explorar nuevas texturas desde la complicidad creativa.

Mary Lattimore: el arpa como instrumento de exploración emocional

Mary Lattimore ha redefinido el papel del arpa en la música experimental contemporánea. Con una formación clásica y una sensibilidad pop adquirida en sus colaboraciones con Kurt Vile, Thurston Moore o Steve Gunn, su carrera en solitario despegó con The Withdrawing Room (2013), seguido por el aclamado At the Dam (2016). Sin embargo, fue con Hundreds of Days (2018) y Silver Ladders (2020), producido por Neil Halstead de Slowdive, donde consolidó su estilo: una mezcla de arpegios hipnóticos, efectos de delay y una narrativa instrumental profundamente evocadora.

En 2023 publicó Goodbye, Hotel Arkada, un álbum inspirado en un hotel en la costa dálmata que explora la nostalgia, el paso del tiempo y la belleza efímera. Su música, aunque instrumental, está cargada de emoción y suele evocar imágenes cinematográficas. Lattimore ha sido elogiada por medios como The Line of Best Fit y Stereogum por su capacidad para transformar el arpa en una herramienta de introspección y viaje interior. Su colaboración con Barwick en Tragic Magic promete llevar esa expresividad a un nuevo nivel, fusionando voz y cuerda en un diálogo que trasciende géneros y fronteras.

