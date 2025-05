Julien Baker cancela la gira con Torres para priorizar su salud

Julien Baker ha anunciado la cancelación del resto de su gira norteamericana junto a Torres para enfocarse en su bienestar y salud. La noticia, compartida a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, sorprendió a sus seguidores, quienes han respondido con mensajes de apoyo y preocupación. La gira, titulada Send A Prayer My Way Tour, promocionaba su álbum colaborativo Send A Prayer My Way, lanzado el 28 de marzo de 2025, y estaba programada para incluir paradas en ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles hasta finales de mayo.

En su declaración, Baker explicó: “Con gran pesar, debo cancelar las fechas restantes de la gira con Torres para priorizar mi bienestar y tomar tiempo para enfocarme en mi salud”. Aunque no detalló las razones específicas de su decisión, agradeció a los fans por su apoyo y aseguró que la música seguirá siendo parte de su vida, dejando abierta la posibilidad de futuros proyectos. Torres, por su parte, expresó su solidaridad en redes, escribiendo: “Todo mi amor para Julien. La salud es lo primero, y estoy aquí para ella”. Los promotores confirmaron que los reembolsos automáticos estarán disponibles para los compradores de entradas, según Consequence.

El anuncio llega tras un año intenso para Baker, quien ha equilibrado su carrera solista, su trabajo con Boygenius (junto a Phoebe Bridgers y Lucy Dacus) y esta colaboración con Torres. Send A Prayer My Way, descrito por Pitchfork como un diálogo íntimo entre las dos artistas, combina el estilo introspectivo de Baker con la experimentación sónica de Torres. Singles como No Brakes y Sugar recibieron elogios por su vulnerabilidad y texturas folk-rock. La gira, que comenzó en abril, fue bien recibida, con críticas destacando la química en el escenario.

Los fans han reaccionado en redes sociales, por una parte expresando su tristeza pero también enviando mensajes de apoyo y destacando la valentía de Baker al priorizar su salud en una industria que a menudo exige sacrificios personales. La cancelación subraya un momento de reflexión para la artista, conocida por abordar temas de salud mental y recuperación en su música, con la que ha hablado abiertamente sobre su lucha con la ansiedad y la sobriedad.

Aunque la cancelación es un revés, la capacidad de Baker para conectar emocionalmente con su audiencia y su honestidad brutal aseguran que los fans esperarán con paciencia su regreso. Por ahora, la comunidad musical se une en desearle una pronta recuperación.

Julien Baker: una voz de vulnerabilidad y resiliencia

Julien Baker, nacida en 1995 en Memphis, Tennessee, es una de las compositoras más influyentes de su generación, conocida por su lirismo introspectivo y su habilidad para transformar el dolor personal en arte universal. Su carrera comenzó con Sprained Ankle (2015), un debut grabado en un estudio universitario que capturó la atención por su minimalismo folk y letras sobre fe, adicción y salud mental. El álbum, lanzado por 6131 Records, fue aclamado por críticos como NPR, quienes elogiaron su “honestidad devastadora”.

Su segundo álbum, Turn Out the Lights (2017), firmado con Matador Records, expandió su sonido con arreglos más ricos, consolidándola como una figura clave del indie-folk. Little Oblivions (2021) marcó un giro hacia el rock, con baterías y guitarras eléctricas que reflejaban su lucha por mantenerse sobria. En 2023, lanzó el EP B-Sides y colaboró en The Record con Boygenius, el supergrupo formado junto a Phoebe Bridgers y Lucy Dacus, que ganó tres premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum Alternativo.

En 2025, Baker unió fuerzas con Torres para Send A Prayer My Way, un álbum colaborativo que explora la amistad y la sanación a través de un diálogo musical. Su discografía, que también incluye contribuciones a bandas sonoras y sesiones en vivo, refleja una evolución constante. Con más de 1.5 millones de discos vendidos y reconocimientos como el Libera Award por Mejor Artista Emergente (2016), Baker ha construido un culto fiel.

Fuera de la música, Baker es una defensora de la salud mental y los derechos LGBTQ+, a menudo compartiendo su experiencia como cristiana queer en el sur de EE.UU. Su decisión de cancelar la gira con Torres para priorizar su salud refuerza su compromiso con la autenticidad, un valor central de su carrera.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.