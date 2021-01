Julien Baker presenta el videoclip de su nueva canción “Hardline”

La cantautora Julien Baker publicó ayer el videoclip en formato stop-motion de la canción Hardline, tema que abrirá su tercer disco Little Oblivions, que verá la luz el próximo 26 de febrero.

Se trata de un tema robusto que te atrapa desde un principio y con una atmósfera electrónica que lo envuelve todo. Asimismo, el videoclip, en el que puede verse en stop-motion como un perro y su dueño están maquinando y preparando lo que parece va a convertirse en un desastre, está dirigido por Joe Baughman.

En este sentido, Baker explicó de dónde surgió la idea de utilizar está técnica para su video: “Hace unos años comencé a guardar recuerdos de mis viajes tales como billetes de avión o tarjetas de hotel con la idea de crear una pequeña obra de arte con ellos en un futuro, y terminé haciendo un pequeño collage de una. Quería incorporarlo a mi disco, y cuando estábamos haciendo una lluvia de ideas para los videos nos topamos con Joe Baughman y nos gustó mucho su trabajo, así que contactamos con él con la idea de crear un vídeo de stop-motion que tuviera características estéticas similares a las de la casa que construí”.

Por su parte, Baughman confesó que “fue especialmente divertido trabajar con el estilo de escenografía inspirado por la obra de Julien” y que tras más de 600 horas inmerso en Hardline aseguró que “todavía me conmueve porque fue un gran desafío crear algo que pudiese acompañar a una canción tan potente“.

Sin embargo, el estreno de su nueva canción no fue la única nueva con la que nos sorprendió ayer Julien Baker. Además de Hardline, la compositora también presentó la sesión de concierto que llevó a cabo en la emisora de Seattle, KEXP, en la que interpretó otra nueva canción del que será su nuevo disco, Song In. E, así como una versión en acústico del tema de Soundgarden Fell On Black Days.

Julien Baker grabó Little Oblivions entre enero de 2019 y diciembre de 2020 en su ciudad natal de Memphis, Tennessee y saldrá bajo el sello Matador Records. Calvin Lauber como ingeniero de sonido y Craig Silvey como mezclador, volvieron a acompañar a Baker en este nuevo trabajo, tras formar parte también de su anterior proyecto Turn Out the Lights en 2017.