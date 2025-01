Julien Baker y Torres: Un dúo que redefine el country con «Send A Prayer My Way»

Julien Baker y Torres han unido fuerzas para lanzar su primer álbum colaborativo titulado Send A Prayer My Way, que verá la luz el próximo 18 de abril a través de Matador. El anuncio viene acompañado del lanzamiento de su nuevo sencillo Sylvia, una canción cuyo video en blanco y negro muestra a Baker y Torres trabajando en un estudio y actuando en directo, con una aparición especial de Lucy Dacus, compañera de banda de Baker en Boygenius.

En una declaración, Torres compartió la inspiración detrás de Sylvia: «La mañana en que fui a recoger a mi perro Sylvia de un refugio, estaba en casa haciendo café y escuché Cracker Jack de Dolly Parton en la radio. Me puse a llorar; sentí que el universo me decía que Sylvia iba a ser mía». Esta conexión emocional se refleja en la letra de la canción, que captura el miedo de perder a alguien querido.

El álbum Send A Prayer My Way ha estado en proceso desde 2016, cuando Baker y Torres tocaron juntas por primera vez en el Lincoln Center de Chicago. Desde entonces, han trabajado en crear un álbum que, según la autora Elizabeth Wetmore, es «un álbum de country en la mejor tradición de los forajidos: desafiante, subversivo y decidido a luchar contra sistemas opresivos de poder».

Con canciones que abordan temas como la adicción, el arrepentimiento y las decisiones difíciles, Send A Prayer My Way se perfila como un álbum imprescindible para 2025.

De la amistad a la música: Julien Baker y Torres y el camino hacia Send A Prayer My Way

Julien Baker y Torres han recorrido caminos impresionantes en la música antes de unirse para crear Send A Prayer My Way. Julien Baker comenzó su carrera en solitario con el álbum Sprained Ankle en 2015, que fue aclamado por su honestidad lírica y su emotiva interpretación. Su segundo álbum, Turn Out the Lights (2017), consolidó su reputación como una de las voces más sinceras y conmovedoras de la música indie. En 2021, lanzó Little Oblivions, un álbum que exploró temas de adicción y recuperación con una producción más rica y compleja.

Por su parte, Torres, cuyo nombre real es Mackenzie Scott, debutó en 2013 con un álbum homónimo que mostró su habilidad para combinar letras introspectivas con una poderosa presencia vocal. Su segundo álbum, Sprinter (2015), recibió elogios por su audacia y su capacidad para abordar temas personales y universales. Con Three Futures (2017) y Silver Tongue (2020), Torres continuó evolucionando su sonido, explorando nuevas texturas y estilos.

La colaboración entre Baker y Torres comenzó en 2016, cuando tocaron juntas por primera vez en el Lincoln Center de Chicago. Desde entonces, han trabajado en crear un álbum que refleja sus experiencias y perspectivas únicas. Send A Prayer My Way es el resultado de años de amistad y colaboración, y promete ser un hito en sus carreras.

Esta retrospectiva nos ayuda a entender la profundidad y el contexto detrás de Send A Prayer My Way, un álbum que no solo celebra la unión de dos talentos excepcionales, sino que también ofrece una visión honesta y desafiante del género country.

