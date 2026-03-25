Jungle iluminan 2026 con “Sunshine”, su quinto álbum, y el single “Carry On”, un viaje cálido hacia su era más expansiva

Jungle están listos para abrir un nuevo capítulo. El trío londinense —J Lloyd, Tom McFarland y Lydia Kitto— ha anunciado Sunshine, su quinto álbum de estudio, que verá la luz el 14 de agosto, y lo acompañan con un adelanto que ya apunta maneras: “Carry On”, un tema onírico que debutó como Hottest Record en BBC Radio 1 y que condensa esa mezcla de soul electrónico, groove elegante y sensibilidad pop que ha convertido al grupo en un fenómeno global. El single funciona como una invitación a dejarse llevar, con un pulso cálido y envolvente que encaja a la perfección con el título del disco.

El álbum incluirá once canciones, entre ellas “Come Back To Me”, “Where Are You Now?”, “Romeo II” (con Bas), “Someday, Somewhere” y “Heavy On My Soul”. Todo apunta a que Sunshine será un trabajo más luminoso y expansivo que su predecesor Volcano, publicado en 2023, y que consolidará la evolución sonora que Jungle han ido construyendo en sus últimos lanzamientos, incluidos los singles “Let’s Go Back” (2024) y “Keep Me Satisfied” (2025).

Pero la noticia no llega sola: Jungle han anunciado una gira mundial para 2026/2027, su tour más ambicioso hasta la fecha. Arrancará en septiembre en Norteamérica, con paradas en Chicago, Toronto, Nueva York, Nashville, Austin, Seattle o Los Ángeles. En octubre cruzarán a Europa para actuar en Lisboa, Madrid (26 de octubre), Barcelona (28 de octubre), París, Bruselas, Ámsterdam, Hamburgo, Copenhague, Berlín, Łódź, Múnich, Viena y Milán. Y en noviembre regresarán al Reino Unido e Irlanda, con un concierto especialmente destacado en The O2 de Londres el 25 de noviembre. La gira se cerrará en marzo de 2027 con fechas en Australia.

Las entradas saldrán a la venta general este viernes 27 de marzo a las 10:00h, con una preventa disponible el jueves 26 a las 9:00h para quienes reserven el álbum. Una oportunidad perfecta para comprobar cómo su nuevo material cobra vida en directo, donde Jungle siempre han brillado con una puesta en escena vibrante y coreografías milimétricas.

Con Sunshine, Jungle parecen decididos a firmar su disco más radiante hasta la fecha, y “Carry On” es la prueba de que su fórmula sigue evolucionando sin perder su esencia.

Jungle, una década de groove, elegancia y reinvención constante

Desde su irrupción en 2014 con su debut homónimo, Jungle se han convertido en uno de los proyectos más influyentes del soul electrónico contemporáneo. Su mezcla de funk, disco, pop y electrónica, unida a un imaginario visual inconfundible —vídeos coreografiados, estética cálida, energía comunitaria— los ha llevado a festivales de todo el mundo y a consolidar un sonido propio. Con discos como For Ever, Loving in Stereo y Volcano, han demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder identidad. Su directo, siempre vibrante y milimétrico, los ha convertido en una referencia global. Ahora, con Sunshine y una gira mundial, Jungle entran en una etapa que promete ser la más ambiciosa y expansiva de su carrera.