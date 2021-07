Jungle tienen nuevo single “Truth” con videoclip oficial

El grupo británico Jungle ha compartido su nuevo single acompañado de su videoclip. Este single, bajo el título Truth es el último adelanto que la banda de soul moderno ha publicado de su tercer álbum Loving In Stereo. Hasta el momento nos han dejado disfrutar de canciones como Romeo, Talk About It o Keep Moving.

Durante un comunicado de prensa, el dúo de Londres afirmo que “Truth es otro momento del disco que surgió de forma muy rápida y natural. Era lo más diferente que habíamos hecho en ese momento, y por eso no podíamos ignorarlo. Para nosotros trata de la juventud, el amor y la confianza. El sentimiento de encontrar a alguien que significa más que nada en el mundo”.

En una entrevista, el grupo musical hablando sobre Loving In Stereo confesaron que querían que la nueva canción Truth se destacara como la curva de su tercer álbum. “Es como lo que fue ‘Month of May’ en ‘The Suburbs’ [de Arcade Fire]“, dijo J Lloyd, de la banda, a modo de comparación. “Month of May era como, ‘Oh, ¿esto no es Arcade Fire? ¿Qué están haciendo? Y luego, poco a poco, adquiere esta energía, y funciona. Esa canción era un poco la trampa que queríamos poner en el álbum. Estoy deseando cabrear a algunos fans de Jungle con ella”.

El dúo dará un concierto especial Banquet Records, en Kingston, el 12 de agosto, con motivo del lanzamiento del disco. También tienen previstos cuatro conciertos en el O2 Academy Brixton de Londres para los cuatro primeros días del mes de septiembre, así como dos actuaciones más en el O2 Victoria Warehouse de Manchester los días 17 y 18 de septiembre.

Os dejamos el videoclip del single para que ya podáis empezar disfrutar de lo que promete ser un magnífico álbum: