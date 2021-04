Junior Mackenzie publica “Half Dead”, segundo single de “Now That We Are Dead”

Junior Mackenzie presentó Half Dead, el segundo single de su segundo LP titulado Now That We Are Dead.

Manteniendo la fuente de inspiración en lo cotidiano, Juan Fortea (capitán del proyecto Junior Mackenzie) nos habla en este single sobre cómo la rutina puede hacernos llegar a estar muertos en vida, y también de la búsqueda del equilibrio y la paz interior en tiempos distópicos como los que estamos viviendo. Tiempos marcados por lo efímero, inmediato y descartable.

Musicalmente hablando, Half Dead se mueve de manera fluida y elegante entre las aguas del pop-rock con aires sinfónicos y pinceladas góspel. La misma elegancia y nivel de detalle que Junior Mackenzie supo plasmar también en trabajos anteriores como el luminoso y sorprendente LP anterior, Files Of Life (2017).

Justo dos días antes del lanzamiento oficial de la canción a las principales plataformas digitales, Juan Fortea adelantaba a sus seguidores en sus Redes Sociales: “Si piensas que se te va la vida sin encontrar lo que te la da, esta canción es para ti. Si ves que el tiempo pasa y sientes que nada sucede, esta canción es para ti. Si de pronto eres consciente de la brevedad de la existencia humana, esta canción es para ti.Si has despertado y eres plenamente consciente del mundo que nos rodea (enhorabuena), esta canción es para ti”.

Half Dead incorpora a modo de portada un impresionante lienzo pintado a mano, de la artista zaragozana Laura Gracia. En la misma, ya se pude detectar crítica a los tiempos que corren desde el primer vistazo.