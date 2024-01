Justice anuncia su nuevo álbum «Hyperdrama» con un adelanto de su colaboración con Tame Impala

El dúo francés de electro Justice ha confirmado su nuevo álbum y ha compartido su nombre: Hyperdrama. Se trata de su primer trabajo de larga duración en más de siete años, tras el lanzamiento de Woman en 2016.

Justice ha revelado el título de su álbum a través de un vídeo teaser en su cuenta oficial de Instagram, en el que se puede escuchar un fragmento de una nueva canción titulada One Night/All Night, que cuenta con la participación de Tame Impala. En el tema, Kevin Parker canta: “I could be your woman / cause if that’s the only answer / then we could be together / cause I want to feel the pleasure” (“Podría ser tu mujer / porque si esa es la única respuesta / entonces podríamos estar juntos / porque quiero sentir el placer”).

Los detalles del álbum aún se desconocen, ya que no se ha anunciado ni la lista de canciones, ni la portada, ni la fecha de lanzamiento. El LP marcará el regreso de Justice, que celebran 20 años de carrera y de su debut †, considerado uno de los discos más influyentes del género.

El anuncio de Hyperdrama llega después de que Pedro Winter, el jefe de Ed Banger Records, confirmara el año pasado que Justice lanzarían un nuevo álbum y se embarcarían en una gira en 2024. Winter, que ha trabajado con el grupo en sus tres álbumes, dijo que el próximo LP le dio “piel de gallina” y lo comparó con Cross.

Justice también ha anunciado que actuarán en la edición de este año del festival Coachella, donde debutaron en directo en 2007. Será su quinta vez en el escenario del evento californiano.