Justin Cary, bajista de Sixpence None the Richer desde 1997, ha muerto a los 50 años. Su compañera de banda, Leigh Nash, confirmó el fallecimiento el 18 de junio, una semana después de que Cary sufriera un ictus que requirió ingreso en el Albany Medical Center de Nueva York. Fue él quien tocó el bajo en “Kiss Me”, el single que llevó a Sixpence None the Richer a la primera línea del pop alternativo de finales de los noventa.

El bajo que Leigh Nash no se perdía cada noche

Cary se incorporó al grupo en 1997, sustituyendo a J. J. Plasencio, justo a tiempo para grabar el álbum homónimo Sixpence None the Richer (1997), que incluía “Kiss Me”. Escrita por Matt Slocum, la canción llegó al número dos del Billboard Hot 100 en 1999 y recibió una nominación al Grammy a la mejor interpretación pop de dúo o grupo con voces en la edición de 2000. En su tributo, Nash recordó concretamente su trabajo en directo: «Tenía que estar atenta para no perderme el final de “Kiss Me” cada noche, porque hacía un riff de bajo tan funky que me dejaba la cabeza hecha un lío.»

De Sixpence a Counting Crows: una carrera con múltiples etapas

Más allá de Sixpence None the Richer, Cary tocó el bajo para Counting Crows, Jennifer Knapp y Lee Brice, según recoge su propia web. Tras la separación de la banda en 2004, se mantuvo activo como músico de sesión y gira, y en 2024 volvió a la formación clásica para grabar el EP Rosemary Hill y salir de gira por su 25 aniversario, algo que ya contamos en CrazyMinds en su momento. En su propia web, Cary había escrito sobre su paso por la banda: «Como miembro de Sixpence None the Richer, he tenido la suerte de vivir una ola de experiencias que me enseñaron mucho sobre la industria. A veces fue fácil, y a veces no. Pero por el camino, una nominación al Grammy y varios éxitos impulsaron mi carrera como bajista.» Su muerte llega apenas dos años después de aquel regreso.

Sixpence None the Richer: la canción que no dejó de crecer

Sixpence None the Richer nacieron en 1992 en New Braunfels (Texas), formados por Leigh Nash y Matt Slocum. Publicaron dos discos independientes, The Fatherless and the Widow (1994) y This Beautiful Mess (1995), antes de fichar por Squint Entertainment y, más tarde, Columbia. Con Cary ya al bajo, el álbum homónimo de 1997 incluía además su versión de “There She Goes” de The La’s. Los problemas con el sello retrasaron Divine Discomfort hasta 2002, con “Breathe Your Name” y una versión de “Don’t Dream It’s Over” de Crowded House. El grupo se separó en 2004.

Pero “Kiss Me” nunca dejó de tener vida propia: sonó en She’s All That en 1999, SZA la versionó en directo en Florida en 2019, y un año después resurgió de la nada en TikTok. Sixpence None the Richer volvieron a tocar juntos en distintas formaciones a lo largo de los años, pero fue en 2024 cuando la alineación clásica, con Cary de vuelta al bajo, se reunió para grabar nuevo material por primera vez en dos décadas. Su muerte deja abierta la pregunta de qué será de esa segunda vida del grupo.

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