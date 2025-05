Justin Timberlake aterriza en Sevilla con su única fecha en España

El Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 arranca con fuerza este año, y lo hace con un nombre que ha marcado la historia del pop: Justin Timberlake. El artista estadounidense, que lleva 20 años sin actuar en España, ha elegido la Plaza de España de Sevilla como el único escenario de su gira en nuestro país.

El concierto tendrá lugar el viernes 30 de mayo, dentro de su tour mundial «The Forget Tomorrow Tour», donde Timberlake presenta su último álbum, Everything I Thought It Was. Este trabajo, el sexto en solitario de su carrera, combina su característico sonido con nuevas influencias que han conquistado a sus seguidores.

Un espectáculo imperdible

Con una trayectoria que abarca más de dos décadas, Timberlake ha sido una de las figuras más influyentes del pop y el R&B contemporáneo. Desde sus inicios en NSYNC hasta su consolidación como artista en solitario, ha cosechado 10 premios Grammy, 7 American Music Awards y 10 Billboard Music Awards.

El show promete un recorrido por sus mayores éxitos, desde Cry Me a River y Mirrors hasta Can’t Stop the Feeling!, además de los nuevos temas de su último disco. La producción del espectáculo estará a la altura de su legado, con una puesta en escena espectacular y un despliegue visual que hará vibrar a los asistentes.

Entradas y detalles del evento

Las entradas para el concierto están disponibles en la web oficial del festival y en plataformas de venta como Vivaticket, con precios que oscilan entre 80 y 245 euros, dependiendo de la ubicación.

El Icónica Santalucía Sevilla Fest se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes del país, y este año su cartel incluye nombres como Kylie Minogue, Pet Shop Boys, Megadeth, Chayanne y Jean-Michel Jarre, entre otros.

Si eres fan de Timberlake, esta es tu oportunidad de verlo en directo en un entorno único. ¡No te lo pierdas!

Fecha: 30 de mayo de 2025

Lugar: Plaza de España, Sevilla

Entradas: Desde 80€ en Vivaticket