Justin Vernon y el futuro incierto de Bon Iver: entre la pausa creativa y el legado de una voz única

Justin Vernon, líder de Bon Iver, ha sorprendido al mundo confesando que estaría “muy sorprendido” si llegara a publicar otro álbum. Tras el lanzamiento de SABLE, fABLE en abril de 2025, un disco producido junto a Jim-E Stack en su estudio April Base de Wisconsin y que ya ha conseguido una nominación al Grammy en la categoría de Best Alternative Music Album, Vernon asegura que por primera vez desde los 12 años ha dejado de escribir canciones. “No hay nada aquí dentro”, dijo señalando su corazón en una entrevista con The Times, admitiendo que se encuentra en un territorio desconocido pero que ha decidido aceptarlo.

El contraste es llamativo: mientras SABLE, fABLE ha sido recibido como un renacimiento creativo por los medios especializados, el propio artista parece considerar que podría ser el epílogo de su proyecto. En paralelo, ha seguido colaborando con otros músicos, como su reciente participación en el tema Tie You Down de Haim, y mantiene una reputación de artista capaz de emocionar con una mezcla de melancolía y luminosidad, algo que incluso actores como Tom Hiddleston han destacado públicamente.

La trayectoria de Bon Iver siempre ha estado marcada por giros inesperados. Desde el debut con For Emma, Forever Ago en 2007, grabado en aislamiento en una cabaña de Wisconsin, hasta discos más experimentales como 22, A Million (2016) o i,i (2019), Vernon ha sabido reinventarse constantemente. Sin embargo, ahora parece enfrentarse a un silencio creativo que podría redefinir el futuro de la banda. La pregunta que queda flotando es si Bon Iver se despedirá en su mejor momento o si este silencio será solo una pausa antes de otro giro inesperado.

La carrera de Bon Iver: de la cabaña en Wisconsin al reconocimiento global

La historia de Bon Iver comienza en 2007 con For Emma, Forever Ago, un álbum que Justin Vernon grabó en soledad tras una ruptura personal y que se convirtió en un fenómeno indie gracias a su crudeza emocional y su atmósfera íntima. Canciones como Skinny Love marcaron un antes y un después en la música alternativa, situando a Vernon como una voz única en el panorama internacional. El éxito llevó a un segundo disco homónimo en 2011, Bon Iver, Bon Iver, que expandió el sonido hacia territorios más orquestales y sofisticados, y que ganó el Grammy a Best Alternative Album en 2012.

En 2016, Vernon sorprendió con 22, A Million, un trabajo radicalmente experimental que mezclaba electrónica, manipulación vocal y estructuras fragmentadas, consolidando a Bon Iver como un proyecto dispuesto a romper moldes. Tres años después, i,i (2019) equilibró esa experimentación con un enfoque más cálido y colaborativo, y fue nominado al Grammy como Album of the Year. Finalmente, SABLE, fABLE (2025) ha sido recibido como una síntesis de todas sus etapas: un disco que combina la vulnerabilidad inicial con la ambición sonora de sus trabajos posteriores.

Más allá de su discografía, Vernon ha colaborado con artistas de primer nivel como Kanye West, Taylor Swift y Charli XCX, demostrando su versatilidad y su capacidad para moverse entre géneros. Su influencia ha sido reconocida por críticos y colegas, que lo consideran uno de los músicos más innovadores de su generación. Aunque hoy su futuro creativo parezca incierto, el legado de Bon Iver ya está asegurado: una discografía que ha redefinido el indie y que sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y oyentes.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.