Kacey Musgraves abraza la soledad luminosa en «Middle of Nowhere», su nuevo álbum acompañado del single “Dry Spell”

Kacey Musgraves vuelve con un gesto tan sencillo como poderoso: detenerse, respirar y aceptar que estar sola también puede ser un lugar fértil. Su nuevo disco, Middle of Nowhere, llegará el 1 de mayo y es el resultado de un periodo prolongado en el que la artista decidió salir del “mercado sentimental” y dedicarse a explorar su propio espacio interior mientras vivía entre Texas, Tennessee y México. El primer adelanto, “Dry Spell”, llega acompañado de un videoclip co‑dirigido por la propia Musgraves y Hannah Lux Davis, donde la vemos deambulando por un supermercado mientras fantasea con un empleado, una escena que mezcla humor, deseo y esa ironía suave tan característica de su escritura.

El álbum —el séptimo de su carrera si contamos A Very Kacey Christmas— reúne colaboraciones de peso: Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings y Gregory Alan Isakov aportan matices a un trabajo que Musgraves describe como un viaje por los “espacios liminales”, esos lugares físicos y emocionales donde nada está del todo definido. “Por primera vez, estar sola me resultó increíble. Me fascinó la idea de los espacios de transición, esos lugares donde no solemos quedarnos lo suficiente”, explica en el comunicado. Esa sensación de pausa, de estar entre dos mundos, atraviesa el disco tanto en su sonido como en su narrativa.

La artista llega a este lanzamiento tras un 2025 marcado por reconocimientos: su canción “The Architect” le valió un nuevo Grammy, elevando su cuenta a ocho estatuillas. Middle of Nowhere parece, así, un punto de inflexión: un disco que no busca la grandilocuencia, sino la claridad emocional.

El tracklist incluye títulos como “Back on the Wagon”, “I Believe in Ghosts”, “Everybody Wants To Be a Cowboy” o “Uncertain, Texas”, que apuntan a un álbum donde el humor, la melancolía y la introspección conviven con naturalidad. Musgraves sigue ampliando los límites del country‑pop contemporáneo, combinando tradición y modernidad sin perder su voz propia, esa mezcla de dulzura, ironía y honestidad que la ha convertido en una de las narradoras más singulares de su generación.

Kacey Musgraves: Tradición, modernidad y una sensibilidad audaz

Desde su debut con Same Trailer Different Park (2013), Kacey Musgraves ha construido una trayectoria que desafía etiquetas. Su mezcla de country, pop y folk la llevó a conquistar a crítica y público con Golden Hour (2018), un álbum que redefinió su sonido y le valió cuatro Grammys, incluido Álbum del Año. Con Star‑Crossed (2021) exploró la ruptura sentimental desde un prisma cinematográfico, mientras que Deeper Well (2024) profundizó en la espiritualidad y la búsqueda interior. A lo largo de siete discos, Musgraves ha demostrado una capacidad única para convertir experiencias íntimas en relatos universales, siempre con una producción cuidada, letras afiladas y una sensibilidad que la sitúa como una de las voces más influyentes del pop estadounidense contemporáneo.

