Kacey Musgraves anuncia su nuevo disco “Star-Crossed” con su single homónimo como adelanto

Título del nuevo disco: Star-Crossed

Artista: Kacey Musgraves

Fecha de publicación: 10 de septiembre

Sello: A través de Interscope Records y UMG Nashville

Más datos: Musgraves grabó este disco en Nashville a principios de este año en poco menos de tres semanas junto a Daniel Tashian e Ian Fitchuk, con quienes ya produjo Golden Hour, su anterior trabajo y ganador de un Premio Grammy, en 2018.

Además, la artista lanzará una película sobre este Star-Crossed en Paramount + el 10 de septiembre. La película está dirigida por Bardia Zeinali y está protagonizada por la propia Musgraves, con cameos de Eugene Levy y Princess Nokia, entre otros.

“Este disco es una tragedia moderna en tres actos que cuenta un viaje extremadamente personal de dolor y curación”, según el comunicado de la propia artista.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, se llama Star-Crossed, al igual que el nuevo álbum. Podemos ver el video lyric a continuación:

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay tracklist disponible? Sí, este nuevo trabajo estará formado por las siguientes 15 canciones:

01 Star-Crossed

02 Good Wife

03 Cherry Blossom

04 Simple Times

05 If This Was a Movie…

06 Justified

07 Angel

08 Breadwinner

09 Camera Roll

10 Easier Said

11 Hookup Scene

12 Keep Lookin’ Up

13 What Doesn’t Kill Me

14 There Is a Light

15 Gracias a la Vida

Sobre Kacey Musgraves

Pocos debuts han tenido tanto impacto en el country actual como Same Trailer Different Park (2013). La cantautora estadounidense Kacey Musgraves inauguró con este disco una trayectoria apasionante que ha logrado combinar el éxito de ventas masivo con un sonido clásico y pop a la vez. Hits imponentes como “Follow Your Arrow” o “High Horse” muestran a una vocalista frágil y sensible que se mueve con extraordinaria comodidad entre el country tradicional y el pop ligero y actualizado.