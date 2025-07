Kae Tempest llevará su poesía y música en gira a Barcelona, Bilbao y Madrid en octubre de 2025

El poeta, dramaturgo y músico Kae Tempest actuará en Barcelona en la sala Razzmatazz 1 el 15 de octubre de 2025, un concierto que se suma a sus presentaciones confirmadas en Bilbao (Kafe Antzokia, 16 de octubre) y Madrid (La Riviera, 19 de octubre), como parte de su gira europea para presentar su último álbum, The Line Is a Curve (2022). Conocido por su fusión única de spoken word, hip-hop y electrónica, Tempest promete ofrecer actuaciones cargadas de intensidad lírica y emocional, respaldadas por su banda, que incluye a Hinako Omori en los teclados. Las entradas para los tres conciertos, organizados por Primavera Sound, ya están a la venta, con precios entre 25 y 35 euros.

The Line Is a Curve, producido por Rick Rubin, ha sido aclamado por su exploración de temas como la identidad, la conexión humana y la resistencia, con canciones como More Pressure y Salt Coast. En esta gira, Tempest también interpretará piezas de sus trabajos anteriores, como Everybody Down (2014) y The Book of Traps and Lessons (2019), consolidando su reputación como una voz generacional. Los conciertos en España marcan su regreso al país tras su actuación en el Primavera Sound 2023, y se espera que ofrezcan una experiencia íntima y poderosa, combinando poesía recitada con ritmos envolventes.

Kae Tempest: La voz poética que fusiona spoken word y música

Kae Tempest, nacido en Londres en 1985, es una figura singular en la escena artística global, reconocido por su habilidad para entrelazar poesía, música y teatro. Comenzó en la escena del spoken word londinense, ganando el prestigioso Ted Hughes Award en 2013 por su poemario Brand New Ancients. Su debut musical, Everybody Down (2014), producido por Dan Carey, fusionó hip-hop, electrónica y narrativa poética, obteniendo una nominación al Mercury Prize. Discos como Let Them Eat Chaos (2016) y The Book of Traps and Lessons (2019) consolidaron su estilo introspectivo y socialmente consciente, abordando temas como la desigualdad y la identidad queer.

Con cuatro álbumes de estudio, Tempest ha evolucionado hacia un sonido más experimental en The Line Is a Curve (2022), producido por Rick Rubin, que incluye colaboraciones con artistas como Fontaines D.C. Su trabajo trasciende la música, con obras teatrales como Wasted y libros como On Connection (2020). Galardonado con el Ivor Novello y reconocido por su impacto cultural, Tempest ha actuado en festivales como Glastonbury y Primavera Sound. Su gira de 2025 por España refuerza su legado como un artista que desafía géneros, conectando audiencias con su poderosa lírica.